Κοινωνία

Κηφισιά: Νεαρός μαχαίρωσε υπάλληλο καταστήματος στο κέντρο της αγοράς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάλληλο καταστήματος στην Κηφισιά μαχαίρωσε ένας νεαρός. Πώς και γιατί έγινε το αιματηρό περιστατικό.

-

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Κηφισιάς, όταν ένας νεαρός τραυμάτισε με μαχαίρι υπάλληλο καταστήματος, επί της οδού Λεβίδου.

Το σκηνικό έγινε στις 18:00 περίπου το απόγευμα, όταν ένας 24χρονος μπήκε σε κατάστημα και τραυμάτισε με μαχαίρι 19χρονο υπάλληλο.

Ο νεαρός έπεσε αιμόφυρτος και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου και νοσηλεύεται.

Ο δράστης, που είναι τοξικομανής, φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ουσιών την ώρα της επίθεσης. Αμέσως μετά, συνελήφθη και κρατείται στο ΑΤ Κηφισιάς, ενώ αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντοπούλου: ντροπή Χουρδάκης - Παπαϊωάννου να πάρουν τις έδρες… στο σπίτι τους (βίντεο)

ΕΕΣ - Θηλασμός: Δράσεις και χρήσιμες συμβουλές

Εκπρόσωπος Νετανιάχου στον ΑΝΤ1: Η εκεχειρία απλώς ευνοεί τη Χαμάς