Euroleague: Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ για “γερά νεύρα”

Άγγιξε την ανατροπή αλλά δεν τα κατάφερε. Ματς για γερά νεύρα στην Κωσταντινούπολη.

Ο Ολυμπιακός δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή στην έδρα της Φενερμπαχτσέ, αν και μετά το κακό α΄ μέρος, επέστρεψε από το -16, ισοφάρισε δύο φορές (71-71 και 74-74), για να ηττηθεί με 79-77. Τα δύο τρίποντα του Παπαγιάννη (15π.) στα τελευταία λεπτά, τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, το άστοχο σουτ του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος στα 2΄΄ με την μπάλα να βρίσκει σίδερο και η αδυναμία του Μιλουτίνοβ να στείλει το ματς σε παράταση με tip-in όταν ο Σέρβος πήδησε σε λάθος χρόνο, είχαν ως αποτέλεσμα την 3η ήττα του Ολυμπιακού σε έξι αγωνιστικές και την 5η νίκη της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Άλεκ Πίτερς με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν από τους πρωταγωνιστές της επιστροφής του Ολυμπιακού που στην 3η περίοδο σημείωσε επιμέρους σκορ 12-24. Το έναυσμα είχε δώσει σ’ εκείνο το διάστημα ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου (7π., 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ). Ο Κέιναν είχε 15 πόντους με 3/6 τρίποντα, 13 ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και 12 πόντους, 5 ριμπάουντ ο Μιλουτίνοβ που έσφιξε τα δόντια και έπαιξε με χάπι λόγω της τενοντίτιδας. Χωρίς Λουκ Σίκμα και Σακίελ ΜακΚίσικ αγωνίστηκαν για μία ακόμη φορά οι «ερυθρόλευκοι».

Από τη Φενερμπαχτσέ, εκτός από τον καθοριστικό στη νίκη της Γιώργο Παπαγιάννη, 14 πόντους σημείωσε ο Νταισόν Πιερ και 10 ο Τζόναθαν Μότλεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 46-33, 58-57, 79-77

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ με πεντάδα τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ. Οι Καλάθης, Γκούντουριτς, Χέιζ-Ντέιβις, Πιέρ και Παπαγιάννης επιλέχτηκαν από τον Ιτούδη στην πεντάδα της Φενερμπαχτσέ.

Χειρότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να… φανταστεί ο Ολυμπιακός που είδε τον Νταισόν Πιερ να μετρά 3/3 τρίποντα, όταν η Φενερμπαχτσέ προηγήθηκε με 13-1 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Τα δύο τρίποντα του Αϊζέια Κέινααν (13-4 και 17-9), αλλά και οι λύσεις από τον Άλεκ Πίτερς δεν επέφεραν σημαντική μείωση της τιμής της διαφοράς (21-11), καθώς στην άμυνα η ομάδα του Πειραιά δεχόταν εύκολα καλάθια από Καλάθη, Παπαγιάννη, Γκούντουριτς και Χέιζ-Ντέιβις. Ο Ουόκαπ κάθισε στον πάγκο χωρίς να έχει σημαντική προσφορά, με τον Μπαρτζώκα να ρίχνει του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος στη θέση του, για τον 22-13 από τον Αμερικανό των Πειραιωτών. Όμως τα πολλά λάθη των «ερυθρόλευκων», η αδυναμία τους να σταματήσουν τον Νταισόν Πιερ που έφτασε τους 14 πόντους, αλλά και τον Γιώργο Παπαγιάννη στο «5» επέτρεπαν στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κυριαρχεί (27-13). Ο Έλληνας σέντερ της Φενέρ διαμόρφωσε και το 29-13, με το +16 να είναι η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της ομάδας της Τουρκίας στην πρώτη περίοδο που ολοκληρώθηκε με σκορ 29-14 μετά από 1/2 βολές του Αϊζέιαν Κέινααν.

Ο Ντόρσεϊ πέρασε στην περιφέρεια της Φενέρ με την έναρξη της 2ης περιόδου, διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ. Ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος μείωσε με τρίποντο στους -11 πόντους (31-20), αλλά σύντομα οι Πειραιώτες βρέθηκαν ξανά στο -16 (36-20) με τον Σκότι Ουίλμπεκιν να «πυροβολεί» έξω από τα 6.75. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου έδωσε τη θέση του στον Άλεκ Πίτερς, χωρίς να έχει μπορέσει να προσφέρει στην ομάδα του. Ο Ίγκνας Μπραζντέικις με 4 σερί πόντους διαμόρφωσε το 38-26 και ο Νίκολα Μιλουτίνοβ που αγωνίστηκε με χάπι λόγω των πόνων στο γόνατο από την τενοντίτιδα, πέτυχε κάποια παλικαρίσια καλάθια απέναντι στη φροντ λάιν της Φενερμπαχτσέ. Οι γηπεδούχοι πήραν σημαντικούς πόντους από τον Τζόναθαν Μότλεϊ, με τον Πίτερς να σκοράρει από πλευράς Ολυμπιακού για το 46-33 στο ημίχρονο. Η Φενέρ είχε 15/17 δίποντα έναντι 8/17 του Ολυμπιακού στο α΄ μέρος, με τις βολές να «πληγώνουν» τους Πειραιώτες (8/12).

Αποφασισμένοι επέστρεψαν στο παρκέ οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, για την 3η περίοδο. Με τον Παπανικολάου να προσφέρει και στα δύο μισά του παρκέ και τον Άλεκ Πίτερς να φτάνει τους 16 πόντους, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και στη διεκδίκηση της νίκης. Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με επιμέρους σκορ 12-24 στο 3ο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας σε μεγάλες επιθέσεις και κρατώντας χαμηλά τον ρυθμό. Αρχικά με επιμέρους σκορ 2-13 μετέτρεψαν το 46-33 του ημιχρόνου σε 48-46 (με πόντους από Φαλ, Πίτερς, Κέινααν και Παπανικολάου). Παπαγιάννης και Καλάθης είχαν απαντήσεις, όταν η ομάδα του Πειραιά απειλούσε να προσπεράσει. Ο Άλεκ Πίτερς έφερε στον πόντο τον Ολυμπιακό (53-52), αλλά με 3/3 βολές του Ντόρσεϊ η Φενέρ δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να προσπεράσει (56-52). Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Μιλουτίνοβ στο παρκέ στη θέση του Φαλ. Ο Γιαμ Μάνταρ έκανε το 58-54, με τον Κέινααν να ευστοχεί πίσω από τη γραμμή του τριπόντου (58-57), από ασίστ του Ουόκαπ, για να μπει από το -1 στην 4η περίοδο ο Ολυμπιακός.

Μία συγκλονιστική μάχη, με το ματς στον πόντο έφερε τον Ολυμπιακό στο -4, όταν λανθασμένα οι διαιτητές έδωσαν φάουλ του Τόμας Ουόκαπ σε προσπάθεια του Ουίλμπεκιν για τρίποντο, ενώ ο γκαρντ του Ολυμπιακού δεν τον είχε ακουμπήσει. Ο Μπαρτζώκας ζήτησε challenge, αλλά οι διαιτητές του απάντησαν πως δεν είχε δικαίωμα να το πράξει σε αυτή τη φάση με τον Ουίλμπεκιν να διαμορφώνει το 65-61 με 3/3 βολές. Με 1/2 βολές ο Μιλουτίνοβ μείωσε σε 65-62 για το 67-62 από τον Μαντάρ. Ο Μιλουτίνοβ έκανε το 67-64, ο Ντόρσεϊ απάντησε (69-64), για το 69-67 από έμμεσο τρίποντο του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και απέμεναν 4:47΄΄. Το 4ο φάουλ του Ουίλιαμς-Γκος έστειλε στη γραμμή των βολών τον Μαντάρ (71-67), ο Παπανικολάου απάντησε (71-69), με τον Ισραηλινό νεαρό, Γιαμ Μαντάρ να κάνει επιθετικό φάουλ στον Πίτερς. Ο Ουίλιαμς-Γκος με πάσα μισού γηπέδου στον Παπανικολάου και τον τελευταίο να πασάρει στον Μιλουτίνοβ στη ρακέτα έφεραν την ισοφάριση για τον Ολυμπιακό 71-71, με σκόρερ τον Σέρβο σέντερ, 3:35’’ πριν τη λήξη. Ακολούθησε εύστοχο τρίποντο του Παπαγιάννη (74-71) αλλά και... πληρωμένη απάντηση του Ουίλιαμς-Γκος για να ισοφαρίσει εκ νέου η ομάδα του Πειραιά (74-74). Ο Παπαγιάννης με υποδειγματική ασίστ του Γκούντουριτς κάρφωσε εντυπωσιακά (76-74). Δύο λάθη από Πίτερς και Ουίλιαμς-Γκος εν συνεχεία, όμως και τον Παπαγιάννη να κλέβει και εν συνεχεία να ευστοχεί ξανά σε τρίποντο, έφεραν τη Φενέρ σε πλεονεκτική θέση (79-74), 1:04΄΄. O Κέινααν έβγαλε ασίστ στον Πίτερς έξω από τη γραμμή του τριπόντου, με τον Αμερικανό να απαντά με τρίποντο (79-77) στα 53΄΄, φτάνοντας τους 19 πόντους. Ο Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε, αλλά πήρε και το επιθετικό ριμπάουντ και μετά το τάιμ άουτ οι δύο ομάδες θα είχαν 28 δεύτερα. O Ουίλμπεκιν ήταν άστοχος για τρεις στα 19΄΄, με την μπάλα να καταλήγει εκτός στη διεκδίκηση και ο Μπαρτζώκας να ζητά challenge για να εξακριβωθεί από τον παίκτη ποιας ομάδας βγήκε η μπάλα, στα 16΄΄. Οι διαιτητές έδωσαν στον Ολυμπιακό την μπάλα και οι Πειραιώτες είχαν όλον τον χρόνο στη διάθεσή τους για την τελευταία επίθεση του ματς, αφού ο Ιτούδης έδωσε εντολή να μην γίνει φάουλ. Όμως, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος που πήρε μόνος του το τελευταίο σουτ μπαίνοντας στη ρακέτα, έδωσε ύψος στην μπάλα, αλλά αυτή χτύπησε στο σίδερο, ο Μιλουτίνοβ πήδηξε σε λάθος χρόνο με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να βάλει την μπάλα στο διχτάκι με tip-in, μία απίστευτη ευκαιρία που έχασε ο Σέρβος και ο Ολυμπιακός, για να νικήσει η Φενερμπαχτσέ, με 79-77.

Διαιτητές: Ρότσα (Πορτογαλία), Νίκολιτς (Σερβία), Πέτεκ (Σλοβενία)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 10, Ουίλμπεκιν 7 (1), Παπαγιάννης 15 (3), Χέιζ-Ντέιβις 9, Πιερ 14 (3), Γκούντουριτς 4, Ντόρσεϊ 8, Καλάθης 6, Μαντάρ 6, Σεστίνα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Ουίλιαμς-Γκος 13 (2), Κέινααν 15 (3), Λαρεντζάκης, Φαλ 7, Παπανικολάου 7 (1), Μπραζντέικις 4, Πίτερς 19 (1), Μιλουτίνοβ 12

