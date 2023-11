Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κάρπαθο

Η πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμική δόνηση 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 05:55 στον θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα νοτιοανατολικό της Καρπάθου, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 444 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, διευκρίνισε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.