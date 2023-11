Τεχνολογία - Επιστήμη

Εύβοια - Bullying σε 16χρονο: Τι καταγγέλλει η μητέρα του θύματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σχολικό λεωφορείο, παρουσία δεκάδων μαθητών. Γιατί του επιτέθηκαν και ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση του 16χρονου.

-

Δεν έχουν τέλος περιστατικά bullying με πρωταγωνιστές ανήλικους, τα οποία έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη και στην Εύβοια όπου ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο.

Ο 16χρονος, θύμα της επίθεσης, επέστρεφε στο σπίτι του, με το σχολικό λεωφορείο από το ΕΠΑΛ των Κονιστρών, στο οποίο φοιτά, προς το χωριό του κοντά στην Κύμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 17χρονος που προκαλεί προβλήματα στο σχολείο και κυκλοφορεί με μαχαίρι μέσα στην τάξη, επιτέθηκε αρχικά φραστικά στον 16χρονο.

Στη συνέχεια άλλοι δύο 16χρονοι που φέρεται να κάνουν παρέα με τον 17χρονο, άρχισαν να τον βρίζουν και να τον απειλούν. Όταν ο 16χρονος ζήτησε τον λόγο, ο 17χρονος άρχισε να του επιτίθεται, να τον βαρά με δύναμη τόσο στο κεφάλι όσο και στην κοιλιακή χώρα.

Οι άλλοι δυο που συνέχισαν βρίζουν τον μαθητή, τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο προκειμένου να τα ανεβάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό έγινε παρουσία 80 μαθητών του δημοτικού και άλλων μαθητών του ΕΠΑΛ, και με την παρέμβαση του οδηγού που σταμάτησε το λεωφορείο, ήρθε η ΕΛ.ΑΣ και συνέλαβε τους ανήλικους, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η μητέρα του θύματος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και όπως είπε το παιδί της δεν είχε διαφορές, ωστόσο για μία διαφωνία την πλήρωσε το δικό μου το παιδί".

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κάρπαθο

NBA - Γουόλτερ Ντέιβις: Πέθανε ο σπουδαίος σκόρερ των Σανς

Εορτολόγιο - 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα