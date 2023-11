Παράξενα

ΑΠΘ: Το σακίδιο 28χρονης... έκρυβε μίνι οπλοστάσιο

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει η νεαρή που συνελήφθη στο ΑΠΘ. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Μία 28χρονη συνελήφθη για την υπόθεση με τις επτά αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ που εντοπίστηκαν, χθες το μεσημέρι, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Κατά την αστυνομική προανάκριση που διενήργησε η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο ανήκει στην 28χρονη, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Η νεαρή εντοπίστηκε, συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σπρέι πιπεριού, μία αντιασφυξιογόνα μάσκα με δύο φίλτρα, πλήθος πλαστικών δεματικών (tie wrap), τέσσερα σπρέι διαφορετικών χρωμάτων, συσκευασίες φαρμακευτικής πόσιμης γέλης για προστασία από δακρυγόνα και σωρεία εντύπων και χειρόγραφων σημειώσεων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει το αδίκημα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.

