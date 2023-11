Life

“Ενώπιος Ενωπίω” Κωνσταντοπούλου - Καραναστάσης: Η γνωριμία τους, η πολιτική και η μητρότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζευγάρι μίλησε για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Το email που τους έφερε κοντά, η καθημερινότητά τους και η συνάντηση με τον Τσίπρα.

-

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο βουλευτής του κόμματος και σύντροφός της, Διαμαντής Καραναστάσης, έδωσαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκαν στο πώς γνωρίστηκαν, στις καθημερινές τους συνήθειες, στην πολιτική, αλλά και στην προοπτική του γάμου.

Η γνωριμία στο θέατρο και οι... διαφορετικές εκδοχές

Αναφορικά με το πώς γνωρίστηκαν, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Διαμαντής Καραναστάσης έδωσε τη δική του οπτική σχετικά με τη γνωριμία τους. «Θέλω να πω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί ξέρεις ότι σε αυτές τις ιστορίες ο καθένας έχει τη δική του οπτική», είπε αρχικά. «Εγώ σου είπα θα σε εκθέσω σήμερα», απευθύνθηκε αστειευόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν, η οποία έχει λεχθεί και μέχρι ένα σημείο είναι ορθή, αλλά από ένα σημείο και μετά έχει… Θα πούμε την αλήθεια σήμερα».

«Είναι ότι κάποια στιγμή το 2015, τότε που ήταν η απόλυτη ηρωίδα για πάρα πολλούς Έλληνες, μέσα στη Βουλή για όλο αυτό που έκανε. Πιστεύεις δεν πιστεύεις, υπερασπίστηκε πάντως κάτι που ήταν η βούληση του λαού εκείνη την περίοδο. Της είχα γράψει ένα mail της Ζωής. Ένα πολύ ζεστό mail, που είχα γοητευτεί από αυτή την παρουσία. Δεν το είδε και κάποια στιγμή ύστερα από μήνες, το 2016 ήμουν στο θέατρο Τέχνης, στο υπόγειο του Κουν και βγαίνει αυτή η ηρωίδα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο φουαγιέ, τη βλέπω από μακριά και ήθελα να της μιλήσω. Κάποια στιγμή περνάει από δίπλα μου και της λέω “Ζωή;” και λιποθυμάει (σ.σ.: γέλια). Πέφτει κάτω. Με βλέπει και πέφτει κάτω (σ.σ.: γέλια). Λέω “Ζωή, Ζωή;”. Ξυπνάει για λίγο και λιποθυμάει ξανά. Αυτή είναι η δική μου οπτική για το πώς έγιναν τα πράγματα. Με το που με είδε μπροστά της… Μπορεί αν θέλει να πει τη δική της οπτική. Εγώ πάντως δεν παίρνω κόμμα πίσω», είπε εμφανώς αστειευόμενος ο ηθοποιός.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της λιποθυμίας είχα χάσει τις αισθήσεις μου και δεν το θυμάμαι (σ.σ.: γέλια). Βγαίνουμε από την παράσταση και πράγματι με φωνάζει ο Διαμαντής, πράγματι εντυπωσιάζομαι και αρχίζει να μου λέει για εκείνο το mail που μου είχε γράψει και να μην καταλαβαίνω τίποτα. Κενό μνήμης, κενό… Μου λέει “σου είχα στείλει κι ένα mail”… Του λέω “κάπου σε ξέρω“. Μου λέει “με ξέρεις γιατί είμαι ηθοποιός“. Αρχίζει μου μιλάει, πράγματι γοητεύομαι και από κει και πέρα δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η σχέση. Νομίζω ότι συνέβη κάτι κεραυνοβόλο», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Διαμαντής Καραναστάσης: Υπέστην κανιβαλισμό

Ο Διαμαντής Καραναστάσης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε όσα ακούστηκαν εις βάρος του όταν έγινε γνωστό ότι θα καταλάβει έδρα της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή, λέγοντας ότι υπέστη κανιβαλισμό. Όπως αποκάλυψε, δε, η κόρη του έσβησε τον λογαριασμό της σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τη στεναχωρούσαν οι χαρακτηρισμοί και οι βρισιές που διάβαζε για τον πατέρα της. Όσον αφορά τις λίστες και το πώς ο ίδιος βρέθηκε βουλευτής, ο Διαμαντής Καραναστάσης είπε ότι στις πρώτες εκλογές του Μαΐου το κόμμα απέτυχε, γι' αυτό και χρειαζόταν μια αλλαγή. «Έχω στάξει αίμα για την Πλεύση Ελευθερίας», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις επιθέσεις που δέχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Διαμαντής Καραναστάσης δεν έκρυψε την ενόχλησή του, λέγοντας ότι του πήρε αρκετό χρόνο μέχρι να μάθει να μην αντιδρά αυθόρμητα αλλά να μπορεί να διατηρεί την ψυχραιμία του, παρά τις επιθέσεις κατά της συντρόφου του.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε και για την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Βουλής. «Όταν ήμουν πρόεδρος της Βουλής, ήμουν μόνη εναντίον όλων», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις σκληρές αντιπαραθέσεις εκείνης της ταραγμένης περιόδου, αλλά και το αυστηρό προφίλ που είχε τότε. «Με τους κακούς είμαι αυστηρή», είπε σε άλλο σημείο. Στην επισήμανση ότι πλέον έχει «μαλακώσει» τη δημόσια εικόνα της, επαναφέροντας την καρδούλα που ήταν σήμα κατατεθέν κατά την προεκλογική περίοδο, εξήγησε ότι πίσω από αυτή την ιδέα είναι ο σύντροφός της. «Έπρεπε να επανασυσταθεί», είπε ο Διαμαντής Καραναστάσης, περιγράφοντας τη σύντροφό του ως μια γυναίκα δυναμική μεν, αλλά γλυκιά, δοτική και τρυφερή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης μίλησαν και για το ενδεχόμενο ενός γάμου, λέγοντας ότι δεν είναι προτεραιότητά τους, χωρίς πάντως να το αποκλείουν. Ο ηθοποιός είπε ότι δεν πιστεύει στον γάμο, όμως αν προχωρούσε στο επόμενο βήμα, τότε θα προτιμούσε έναν κλειστό γάμο. Για τα δαχτυλίδια που φορούν και οι δύο, σημείωσαν ότι δεν πρόκειται για βέρες αλλά για δαχτυλίδια-χειροτεχνίες που αγόρασαν από το κέντρο της Αθήνας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό τη σκέψη της για τη μητρότητα. Όπως είπε, ο τρόπος που ο σύντροφός της είναι με τα παιδιά του την ενέπνευσε να θέλει και η ίδια παιδιά. Χωρίς όμως, όπως εξήγησε, να το επιδιώκει.

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Νίκος Κωνσταντόπουλος. «Η Ζωή δεν κάνει πολιτική, ζει για την πολιτική και ζει για τη δικηγορία, δίνει της ψυχή της», είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Αναφερόμενος, δε, στην περίοδο που η κόρη του ήταν πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι το ζήτημα ήταν δύσκολο στην αντιμετώπισή του και η ίδια είχε παράλληλα να συγκρουστεί με την ανθρωποφαγία, που σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπε, προερχόταν από συντρόφους της εντός του κόμματος. «Φοβόντουσαν ότι η Ζωή θα αποκάλυπτε την αμοραλιστική και τυχοδιωκτική πλευρά του χαρακτήρα τους», είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησαν, επίσης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Μάκης Μπαλαούρας, οι ποινικολόγοι Βασίλης Καπερνάρος και Αλέξης Κούγιας, καθώς και ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος. Ακόμη και ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε ότι κάθε φορά που μια γυναίκα σπάει το γυάλινο ταβάνι είναι θετικό και όπως εξήγησε, «δώσαμε πολλούς και όμορφους αγώνες».

Κωνσταντοπούλου: Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε όταν εκλέχθηκα στη Βουλή

Κλείνοντας τη συνέντευξη στον ΑΝΤ1, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε και για τις σχέσεις της με τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε όταν εκλέχθηκα στη Βουλή, είπε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι σε μια τυχαία συνάντηση που είχαν στους διαδρόμους της Βουλής μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος επέλεξε ξαφνικά να αλλάξει κατεύθυνση ώστε να την αποφύγει. «Δεν θέλει να αντιπαρατεθεί με όσους πρόδωσε», συμπλήρωσε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, δε, χαρακτήρισε «μαριονέτα του Τσίπρα» τον Στέφανο Κασσελάκη, σημειώνοντας ότι κάνει τη «βρώμικη» δουλειά του προχωρώντας σε εκκαθαρίσεις.

Κωνσταντοπούλου: Ντροπής πράγματα, μάνα και γιος να πάρουν τις δύο έδρες της Πλεύσης Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη

Λίγες ώρες πριν βρεθεί στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τους βουλευτές Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊωάννου, τους οποίους κάλεσε να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα.

«Ντροπής πράγματα, μάνα και γιος να πάρουν τις δύο έδρες της Πλεύσης Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη και να τις πάνε στο σπίτι τους», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Είναι αναξιοπρεπείς συμπεριφορές, αδιανόητες. Έχω δει πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου να θαμπώνονται και από την εξουσία και από το χρήμα. Έχω δει πολλούς ανθρώπους να αλλάζουν», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στον Μιχάλη Χουρδάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Δεν με εκπλήσσει. Με θλίβει, όμως, ένας καθηγητής πανεπιστημίου να θέλει να δώσει τέτοιο παράδειγμα στους φοιτητές του. Δηλαδή, τι τους λέει, “οικειοποιούμαστε κάτι που δεν μας ανήκει και εισπράττουμε αποζημιώσεις από τα χρήματα του ελληνικού λαού που ψήφισε ένα κόμμα από το οποίο φύγαμε;”».

Ως προς τους λόγους που οδήγησαν στη διαγραφή του κ. Χουρδάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «ανέπτυξε μια προσωπική ατζέντα, που ήταν βαθιά δεξιά ατζέντα, έφτασε στις αυτοδιοικητικές εκλογές να δίνει γραμμή υπέρ υποψηφίων της ΝΔ. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει αριστερές αρχές και αριστερή αναφορά. Δεν μπορεί ένας από τους 8 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίου να γίνει “δεκανίκι” του κυβερνώντος κόμματος».

«Η μητέρα του κ. Χουρδάκη δεν επρόκειτο να εκλεγεί βουλευτής, γιατί ο σχεδιασμός ήταν να κρατήσω την έδρα της Β' Θεσσαλονίκης, επειδή δίνω μεγάλη έμφαση στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία. Άλλαξε ο σχεδιασμός μας, επειδή μας αποστέρησαν την έδρα στη Β’ Πειραιώς και έπρεπε να γίνει ανασχεδιασμός. Έτσι, ενώ της είχαμε δώσει μια τιμητική θέση κάτω από εμένα, λόγω της εκτίμησης στον κ. Χουρδάκη, τελικώς χρειάστηκε να επιλέξω άλλη έδρα και να της δώσω την έδρα της Β’ Θεσσαλονίκης, που ήταν η τελευταία έδρα του κόμματος», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την Αρετή Παπαϊωάννου, μητέρα του κ. Χουρδάκη.

Προσέθεσε ότι «από την πρώτη στιγμή είπε ότι η έδρα ήταν ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του κόμματος και της ζήτησα να υπογράψει μια τέτοια δήλωση, την οποία και υπέγραψε. Εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο, μετράει καλύτερα από την υπογραφή μου. Άνθρωποι που λένε ότι δεν μετράει ούτε ο λόγος ούτε η υπογραφή τους, πως κοιτάζουν τους πολίτες στα μάτια;».

Και κατέληξε λέγοντας: «Λυπάμαι που δεν αξιοποιούν την ευκαιρία να αποχωρήσουν με μια ελάχιστη αξιοπρέπεια, λυπάμαι για αυτήν την κατάντια, αλλά αυτό δεν πρέπει να απογοητεύσει τον κόσμο της Πλεύσης Ελευθερίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια - ΓΣΕΕ: 9 στα 10 νοικοκυριά “έκοψαν” βασικά είδη διατροφής

NBA - Γουόλτερ Ντέιβις: Πέθανε ο σπουδαίος σκόρερ των Σανς

Εορτολόγιο - 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα