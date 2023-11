Τοπικά Νέα

Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που “χτυπάνε” τα 5,2 Ρίχτερ (βίντεο)

Βίντεο από την στιγμή που ο σεισμός σκορπά τον πανικό στην Εύβοια.

Ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια και έγινε αισθητός σε Αττική, Βοιωτία, Κορινθία και Αργολίδα αναστάτωσε τους κατοίκους.

Οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, με τζαμαρίες να σπάνε, ενώ ειδικά κλιμάκια έχουν σπεύσει στην περιοχή, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να κουνηθεί ξανά η γη, λόγω μετασεισμών.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο του evima.gr, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ πετάγεται από την καρέκλα του την ώρα του μεγάλου σεισμού και τρέχει προς τα έξω.

Την ίδια στιγμή πράγματα αρχίζουν να πέφτουν από τα ράφια του μίνι μάρκετ.

