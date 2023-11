Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ουρανός και οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Ο Ουρανός στον Ταύρο δημιουργεί αναστατώσεις που όπως φαίνεται θα συνεχιστούν" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων στο "Πρωινό".

Στη συνέχεια ανέφερε πως "χρειάζεται προσοχή στο δρόμο και την οδήγηση αλλά και τα παιδιά".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις λεπτομερείς αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:









