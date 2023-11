Πολιτική

Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Αυτό έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι στο Μεσανατολικό ζήτημα, «η στάση της Ελλάδας παραμένει μια στάση συνολικά και καθολικά ανθρωπιστική».

Τη Δευτέρα το πρωί ένα C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας θα αναχωρήσει για τη Λωρίδα της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, με φάρμακα, νερό και τρόφιμα.

Αυτό έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι στο Μεσανατολικό ζήτημα, «η στάση της Ελλάδας παραμένει μια στάση συνολικά και καθολικά ανθρωπιστική».

«Η Ελλάδα αυτοτελώς και πέρα από τη βοήθεια την οποία συνεισφέρει μέσων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει ήδη δρομολογήσει την βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας. Τη Δευτέρα το πρωί θα αναχωρήσει C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο θα έχει στοιχειώδη, τρόφιμα, νερό και φάρμακα τα οποία αμέσως θα διοχετευτούν στον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, κατά τη συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεων, της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Σίας Αναγνωστοπούλου και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, σχετικά με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στον πόλεμο του Ισραήλ.

«Για τον ανθρωπιστικό διάδρομο διά της θαλάσσιας οδού απευθείας στη Γάζα, πράγματι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεννόηση με ομόλογες κυβερνήσεις ιδίως της Κύπρου και της Γαλλίας. Ήμασταν σε συνεννόηση και με το Ισραήλ ώστε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη όδευση του διαδρόμου αυτού. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα έργο με εξαιρετικά μεγάλη τεχνική δυσκολία δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υφίσταται ασφαλής λιμένας στη λωρίδα της Γάζας έτσι ώστε να μπορεί με ασφάλεια να καταπλεύσει το οποιοδήποτε πλοίο», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις που δέχτηκε από τους δύο βουλευτές, για τη στάση αποχής που τήρησε η Ελλάδα στο ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα, αντιτείνοντας ότι «η στάση μας καθ 'όλη τη διάρκεια της παραγωγής του ψηφίσματος του ΟΗΕ ήταν εξαιρετικά δημιουργική».

«Εγώ ο ίδιος μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν από την ψήφισή του, ήμουν σε διαρκή επαφή με τους ομολόγους μου του αραβικού κόσμου και ιδίως με τον ομόλογό μου από την Ιορδανία, ο οποίος ήταν και ο επισπεύδων του σχεδίου ψηφίσματος, προσπαθώντας να προτείνω θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν ουσιαστικά να προσελκύσουν και τα υπόλοιπα κράτη τα οποία δεν υπερψήφισαν», τόνισε.

Από την πλευρά της, η κ. Αναγνωστοπούλου, χαρακτήρισε «απαράδεκτο η Ελλάδα να μην έχει υπερψηφίσει το ψήφισμα του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και η ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει ότι το παλαιστινιακό πρόβλημα ξεκινά από την 8η Οκτωβρίου με την επίθεση της Χαμάς και να ξεχνά ότι ο ίδιος ο ΟΗΕ λέει ότι στην Παλαιστίνη εδώ και μισό αιώνα υπάρχει κατοχή».

«Η κατοχή είναι ένα έγκλημα που γεννάει εγκλήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παρακολουθούμε την πολιτική των ΗΠΑ με τέτοιο τρόπο. Άλλο σύμμαχος, άλλο είμαι πίσω από την πολιτική κάποιου. Εμείς ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να έχει μια πολιτική που να αρμόζει στην παράδοση που έχουμε με τους αραβικούς λαούς και τον παλαιστινιακό λαό και να πιέσουμε την ΕΕ να φύγει από αυτή την αδράνεια», αντέτεινε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο κ. Καζαμίας καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «αντιφατική εξωτερική πολιτική» και καυτηριάζοντας την στάση αποχής που τήρησε η Ελλάδα στο ψήφισμα του ΟΗΕ για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι «δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο ζύγι την επίθεση της Χαμάς με την ανθρωπιστική βοήθεια τη στιγμή μάλιστα, όπως είπε, που το Ισραήλ έχει ευθύνες για την εθνοκάθαρση και τη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα και για τα πάνω από 4.000 παιδιά που έχουν σκοτωθεί».

«Δεν υφίσταται καμία στάση ισορροπίας ούτε κάποια στάση συμψηφισμού. Εμείς δεν θα έρθουμε ποτέ να πούμε πόσα είναι τα παιδιά τα οποία χάθηκαν και πόσοι είναι οι άμαχοι που επλήγησαν. Δεν υπάρχει χρώμα, δεν υπάρχει εθνικότητα στους νεκρούς. Είναι μία καταστροφή την οποία αυτονόητα δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να δεχθεί και είναι παρά πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να την απορροφήσουμε συναισθηματικά και ψυχικά. Από την άλλη, υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Οφείλουμε να καταδικάσουμε απερίφραστα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια στην τρομοκρατία η οποία επήλθε την 7η Οκτωβρίου και συνέβαλε ουσιωδώς στο να έχουμε αυτή την κατάσταση», απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

«Η ελληνική κυβέρνηση θα παραμείνει όσο το δυνατόν ενεργή και δημιουργική και βεβαίως δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Η σημερινή κατάσταση έχει υπερβεί τα αναγκαία όρια και αυτό είναι κάτι εξαιρετικό. Όταν μιλήσαμε για αυτοάμυνα ήμασταν η μόνη χώρα που είπαμε το δικαίωμα αυτό είναι ένα υπαρξιακό δικαίωμα του κάθε κράτους, αναγνωρισμένο από το διεθνές δίκαιο πλην όμως οφείλει να ασκείται εντός του διεθνούς δικαίου. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα επιμείνουμε και θα επανέλθουμε».

«Εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα έτσι ώστε και δίαυλοι να υπάρξουν και διαρκής και βιώσιμη ανθρωπιστική βοήθεια να υπάρξει, αλλά να υπάρξει και μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποσυμπίεση και αποσυμφόρηση της έντασης. Θα συνεχίσουμε μία εξωτερική πολιτική αρχών υπέρ του ανθρωπισμού, υπέρ του διεθνούς δικαίου», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.

