Μπλίνκεν: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα και υποχρέωση να υπερασπιστεί τον εαυτό του - Το πώς το κάνει έχει σημασία

Οι ΗΠΑ «κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν πίσω τους ομήρους με ασφάλεια», υπογράμμισε ο Άντονι Μπλίνκεν

Μήνυμα στο Ισραήλ έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μετά από συναντήσεις που είχε στο Τελ Αβίβ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το Ισραήλ έχει δικαίωμα και υποχρέωση να υπερασπιστεί τον εαυτό του, το πώς το κάνει αυτό έχει σημασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπλίνκεν. Έχοντας δίπλα του τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι «είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους αμάχους που έχουν παγιδευτεί στα διασταυρούμενα πυρά των μαχών στη Γάζα».

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now holding a private meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Kirya in Tel Aviv.



They will also meet with the members of the War Cabinet. pic.twitter.com/WnyrNfXSQr