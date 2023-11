Κόσμος

Πούτιν: Καταδικασμένες σε αποτυχία οι προσπάθειες να σπείρουν εχθρότητα μεταξύ των λαών της Ρωσίας

«Είμαστε ένα ενιαίο έθνος, ενωμένο με την κοινή ιστορία, με αδελφικούς δεσμούς φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης» τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Όλες οι προσπάθειες να σπείρουν εχθρότητα, δυσπιστία και ξενοφοβία μεταξύ των λαών της Ρωσίας και όλες οι προκλήσεις εναντίον της χώρας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην ομιλία του στο εθνικό φόρουμ «Λαοί της Ρωσίας».

«Είμαι βέβαιος ότι όλες οι προσπάθειες να σπείρουν σπόρους εχθρότητας, δυσπιστίας και ξενοφοβίας μεταξύ μας, όλες οι προκλήσεις και οι επιθετικές ενέργειες, που στοχεύουν στη Ρωσία, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Επειδή είμαστε ένα ενιαίο έθνος, ενωμένο με την κοινή ιστορία, με αδελφικούς δεσμούς φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης», είπε ο πρόεδρος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κρεμλίνου που επικαλείται το TASS.

«Η ποικιλομορφία των γλωσσών, των θρησκειών και των εθίμων είναι ο πραγματικός πλούτος της Ρωσίας, και ως εκ τούτου το κράτος δίνει μεγάλη προσοχή στη διατήρηση της μοναδικότητας κάθε εθνότητας εντός της χώρας, υπογράμμισε ο πρόεδρος. Σημείωσε ότι ήταν και παραμένει μια βασική και ‘’μοιραία’’ αποστολή η διασφάλιση της διαεθνοτικής ειρήνης και συμφωνίας στη χώρα, η ενίσχυση του ρωσικού πολιτισμού και των παραδοσιακών αξιών».

«Είναι σημαντικό να εμπλακεί πλήρως ένα σοβαρό δυναμικό θρησκευτικών, δημόσιων, επιστημονικών οργανώσεων και εθνοτικών-πολιτιστικών ενώσεων σε αυτό το ευρείας κλίμακας έργο», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε ότι το φόρουμ «Λαοί της Ρωσίας» έχει αποδειχθεί ως «μια αξιόπιστη πλατφόρμα για μια βαθιά και ολοκληρωμένη ανάλυση της κρατικής εθνικής πολιτικής και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της».

Οι «Λαοί της Ρωσίας» είναι ένα ετήσιο πανρωσικό φόρουμ, που ιδρύθηκε το 2020. Το φόρουμ συμβάλλει στην έρευνα και ανάπτυξη των μηχανισμών ενίσχυσης της εθνικής ταυτότητας των πολιτών και της ενότητας του ρωσικού έθνους, της διαεθνοτικής ειρήνης και συμφωνίας. Στο φόρουμ συγκεντρώνονται κάθε χρόνο συμμετέχοντες από όλες τις περιοχές της Ρωσίας.

