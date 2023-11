Κοινωνία

Βία ανηλίκων - Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή μέσα σε σχολείο

Την Αστυνομία κάλεσε η διευθύντρια του σχολείου, για να βάλει τέλος στο περιστατικό βίας μέσα στο σχολείο.

Συμπλοκή μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 12:10 η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου κάλεσε την Άμεση Δράση λέγοντας πως ομάδες ανηλίκων συγκρούονται μεταξύ τους έξω από το σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις αλλά οι ανήλικοι είχαν διαφύγει και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό τους.

