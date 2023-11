Life

“Μετά τη Φωτιά”: Sneak preview από τις συναρπαστικές εξελίξεις του νέου διπλού επεισοδίου

Η συγκλονιστική συνέχεια της σειράς του ΑΝΤ1 την Παρασκευή στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

-

Η Ιωάννα αισθάνεται πιο δυνατή χάρη στο ισχυρό κύμα συμπαράστασης που δέχεται από τον κόσμο. Αυτό δεν θα κρατήσει πολύ, γιατί ο Άρης έχει ήδη ετοιμάσει το επόμενο χτύπημα… Ο Τάσος αποφασίζει να παραιτηθεί και η Ειρήνη τού προτείνει να δουλέψει ως οδηγός στο σπίτι της Φαίδρας. Η Ιωάννα πηγαίνει στο σπίτι του Άρη αποφασισμένη να δει την κόρη της με κάθε κόστος… Ο Θάνος προσπαθεί να τα βρει ξανά με την Αναστασία. Ο Άρης δίνει στην Ιωάννα την Ιόλη κι εκείνη την παίρνει και πηγαίνουν στο σπίτι του Νίκου. Όμως τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως ελπίζει…

Η Ιωάννα βρίσκεται για άλλη μια φορά στο μηδέν, καθώς ο Άρης είναι πάντα ένα βήμα μπροστά της. Η Ειρήνη προσπαθεί να τη βοηθήσει, αλλά κι εκείνη ανακαλύπτει κάτι που δεν περίμενε… Ο Οδυσσέας σχεδιάζει να πάρει εκδίκηση από τον Αλέξανδρο γι’ αυτό που του έκανε… Ο Νίκος παραχωρεί στην Ιωάννα ένα μικρό διαμέρισμα που είχε για αποθήκη για να μείνει όσο διαρκεί η δικαστική διαμάχη με τον Άρη.

Η Ειρήνη μαθαίνει από τον Οδυσσέα ότι πίσω από τη φωτιά πιθανότατα κρύβεται ο Αλέξανδρος. Η Ιωάννα, λίγο πριν καταγγείλει τον Άρη στην Αστυνομία, κοινοποιεί στους δημοσιογράφους την κακοποίηση που δέχεται από αυτόν και βρίσκει ανέλπιστους συμμάχους. Ο Αλέξανδρος συναντά για πρώτη φορά την Μάνια/Ανθή. Ο Οδυσσέας γνωρίζει καλύτερα την Ειρήνη, η οποία περνάει το βράδυ στο σπίτι του. Η Ιωάννα επισκέπτεται τον Κώστα για να ζητήσει όσα της ανήκουν, αλλά την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Η συγκλονιστική συνέχεια του «Μετά τη φωτιά» απόψε στις 21:00.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9X1lv8X9u08

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

#MetaTiFwtia

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Casting: Ηρώ Γάλλου

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί: Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

«ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

