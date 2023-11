Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο άνδρας που πυροβόλησε τον σύντροφο της πρώην του

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος. Πώς έγινε το περιστατικό.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε 29χρονο τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, επειδή πίστευε ότι διατηρεί ερωτική σχέση με την πρώην σύζυγό του.

«Βρισκόμουν υπό την επήρεια κοκτέιλ ναρκωτικών χαπιών και αλκοόλ» φέρεται να απολογήθηκε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι «δεν ήξερα τι έκανα». Κατά πληροφορίες, επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα και γι' αυτό τον λόγο υπέβαλε διά του συνηγόρου του αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στο διαμέρισμα του 40χρονου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης είχε προσκαλέσει τον 29χρονο για να τού παράσχει επί πληρωμή υπηρεσίες ανάκτησης ηλεκτρονικών αρχείων από υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο. Το υλικό αυτό αφορούσε -κατά την ίδια δικογραφία- ερωτικού περιεχομένου φωτογραφίες και βίντεο της εν διαστάσει συζύγου του 40χρονου με τρίτα άτομα, που φέρεται να είχαν αναρτηθεί σε πορνογραφικές ιστοσελίδες.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά τη συνάντησή τους, ο δράστης κατηγόρησε τον 29χρονο ότι είχε συνάψει ερωτική σχέση με την εν διαστάσει σύζυγό του, όταν -σύμφωνα με όσα κατέθεσε προανακριτικά- διαπίστωσε ότι αντί για ανάκτηση ηλεκτρονικών αρχείων, εκείνος προέβη σε διαγραφή. Τότε ξέσπασε μεταξύ τους καβγάς, με τον κατηγορούμενο να χτυπάει το θύμα στο κεφάλι και στο σώμα με ένα ξύλινο κοντάρι, ενώ τον πυροβόλησε με πιστόλι μία φορά στον μηρό.

Ο παθών διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

