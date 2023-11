Υγεία - Περιβάλλον

Πύργος: Βρέφος πέθανε μόλις γεννήθηκε

Σε βαθύ πένθος το νεαρό ζευγάρι που έχασε το μωρό του, μόλις αυτό ήρθε στη ζωή.

Ένα βρέφος που γεννήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Νοσοκομείο Πύργου, κατέληξε 15 λεπτά αργότερα.

Η μητέρα εισήχθη με έντονους πόνους και κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε καισαρική.

Το βρέφος ήρθε στη ζωή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν, πέθανε μετά από 15 λεπτά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για βαριά εγκεφαλοπάθεια, η οποία όμως δεν είχε γίνει αντιληπτή, λόγω απουσίας υπερηχογραφήματος.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης οι γονείς αυτής της άτυχης ψυχής που δεν πρόλαβε να δει το φως του κόσμου, κατέρρευσαν.

