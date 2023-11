Κόσμος

Γάζα: Βομβαρδίστηκαν ασθενοφόρα και είσοδοι νοσοκομείων (εικόνες)

Γιατί βρέθηκε στο στόαστρο η πομπή διακομιδών, παρόλο που οι υγειονομικκοί όπως λένε είχαν ενημερώσει για να εξαιρεθεί από τα πυρά.

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σήμερα, όταν το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο μια πομπή ασθενοφόρων που αναχωρούσαν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Πόλη της Γάζας, μετέδωσε το κανάλι Al-Aqsa TV, που πρόσκειται στη Χαμάς, επικαλούμενο το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εξετάζει τις αναφορές. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

This horse was used to move the wounded when ambulances were out of service. It was also targeted and killed by an Israeli airstrike in front of al-Shifa hospital.#Gaza #Palestine #GazaGenocide pic.twitter.com/7luCKyeSn0 — Khaled Tayeh (@ohitskhaled) November 3, 2023

«Ενημερώσαμε τον Ερυθρό Σταυρό, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, για τη μετακίνηση τραυματιών με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο Ασράφ Αλ Κούντρα. «Στην πύλη του νοσοκομείου, στη συνέχεια στην πλατεία Άνσαρ, ο κατοχικός (στρατός) έβαλε στο στόχαστρο το κομβόι, σε περισσότερες από μία τοποθεσίες εκτός του νοσοκομείου Αλ Σίφα», πρόσθεσε.

Israeli warplanes bombed civilians and ambulance vehicles in the vicinity of al-Shifa hospital. They even killed the horse that was used to transfer casualties when medical crews were out of service. A massacre.#Gaza #GazaGenocide #Palestine pic.twitter.com/w5L5tX0fa7 — Khaled Tayeh (@ohitskhaled) November 3, 2023

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά σε θύματα, όπως μετέδωσε το κανάλι.

lsraeli warplanes bomb the vicinity of al-Quds Hospital, Gaza Strip. pic.twitter.com/rj8Kdr0vM5 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 3, 2023

Νωρίτερα ο Αλ Κούντρα είχε ανακοινώσει ότι οι τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζεται να μεταφερθούν για νοσηλεία στην Αίγυπτο θα μετακινηθούν από την Πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα του θύλακα προς τον νότο.

