Ολυμπιακός: Συζητήθηκε η έφεσή του για το “Ντέρμπι των αιωνίων”

Ποια η τύχη του αιτήματος για αποβολή του ΠΑΟ από τη συζήτηση και τι υποστήριξε καθεμιά πλευρά για την ποινή και την έφεση.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα η συζήτηση της έφεσης του Ολυμπιακού ενάντια στην απόφαση τιμωρίας του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟ, από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Μετά από μια ακροαματική διαδικασία που διήρκησε περισσότερες από 2,5 ώρες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνης Μελισσινός έδωσε προθεσμία στα δύο μέρες της δίκης (Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό) για να καταθέσουν υπομνήματα έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Οτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η τελική απόφαση θα βγει από την επόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, δόθηκε η διευκρίνηση ότι το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τη η αγωνιστική της Stoiximan Super League, θα διεξαχθεί κανονικά με την παρουσία κόσμου, καθώς έχει αναθεωρηθεί το οικείο, άρθρο 24 παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα.

Στο ξεκίνημα της διαδικασίας η πλευρά των «ερυθρόλευκων» ζήτησε ν’ αποβληθεί η παράσταση των «πράσινων» στη δίκη. «Δεν δημιουργείται μία δίκη μεταξύ δύο διαδίκων. Δεν υπάρχει κύρια δίκη μεταξύ δύο άλλων, αλλά ένας πειθαρχικά ελεγχόμενος. Δεν υπάρχουν δύο, ένας μόνο, ο Ολυμπιακός», ήταν η θέση των Πειραιωτών. Η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε το αίτημα του Ολυμπιακού και εκείνη του Παναθηναϊκού διατήρησε το δικαίωμα να εκθέσει τα επιχειρήματά της.

