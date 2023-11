Κόσμος

Ισραήλ – Πατέρας θύματος της Χαμάς στον ΑΝΤ1: Αναγνώρισα το παιδί μου από το τατουάζ του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας νεαρού που δολοφονήθηκε στο φεστιβάλ της Νόβα στο Ισραήλ, μίλησε στον Νικόλα Βαφειάδη. Η τραγική ειρωνεία που τον οδήγησε στον θάνατο.

-

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ο Άινταν Μπαχάτ θρηνεί σιωπηλά. Άνδρες της Χαμάς σκότωσαν τον 30χρονο γιο του Ντρόρ στον χώρο του φεστιβάλ Νόβα στις 7 Οκτωβρίου και όπως λέει στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στο Ισραήλ, προσπαθεί πλέον «να προσαρμοστεί στη ζωή χωρίς τον Ντρορ.

Ο Ντρόρ ήταν ο άνθρωπος που κατασκεύασε τις διακοσμήσεις του μουσικού φεστιβάλ που κατέληξε σε λουτρό αίματος.

Στάθηκε άτυχος, αφού εκείνη την ημέρα είχε τελειώσει τη δουλειά του και είχε πάει για να ξεκουραστεί, στη γειτονική πόλη Ασκελόν. Όμως κάποια βλάβη στη διακόσμηση που είχε κατασκευάσει, ανάγκασε τους διοργανωτές να τον καλέσουν πίσω. Πήγε και βρέθηκε στο «Μαύρο Σάββατο» της 7ης Οκτωβρίου.

Ο πατέρας του τον αναγνώρισε από το τατουάζ στο πόδι του, αφού οι Αρχές δεν του επέτρεψαν να τον δει ολόκληρο.

Ο Άινταν Μπαχάτ, κάτοικος του Κιμπούτς Μπέιτ Άλφα, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, πηγαίνει για ώρες καθημερινά στο μνήμα του Ντρορ, μαζί με τον σκύλο που είχε υιοθετήσει ο 30χρονος, τον Ρέιντερ. Και κρατάει ως θησαυρό την τελευταία ανάμνηση από τον γιο του, ένα ταξίδι στα Ιμαλάια.

«Ντρορ» στα εβραϊκά σημαίνει σπουργίτι και ταυτόχρονα ελευθερία. Ο πατέρας του Ντρορ ξέρει ότι ο γιος του είναι θαμμένος εκεί, έχει ωστόσο την αίσθηση ότι, πλανάται όπως τα σπουργίτια και η ελευθερία στον «αέρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Συζητήθηκε η έφεσή του για το “Ντέρμπι των αιωνίων”

Τροχαίο στην Καβάλα: Σκοτώθηκε η μάνα, τραυματίστηκε το παιδί

Πάτρα - κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Πανεπιστήμιο (βίντεο)