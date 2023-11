Υγεία - Περιβάλλον

Λωρίδα της Γάζας - Ισραήλ: Χτυπήσαμε ασθενοφόρα διότι μετέφεραν όπλα

Τι επικαλούντα οι IDF και συνολικά η ισραηλινή πλευρά για τον πολύνκερο βομβαρδισμό φάλαγγας υγειονομικών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Χτυπήσαμε ασθενοφόρο που χρησιμοποιούσε η Χαμάς» υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός μετά το πλήγμα σε φάλαγγα ασθενοφόρων έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν ειδικότερα ότι ένα από τα αεροσκάφη τους έπληξε ασθενοφόρο «το οποίο αναγνωρίστηκε ως χρησιμοποιούμενο από τρομοκρατικό πυρήνα της Χαμάς».

Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα υποστήριξε ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό, κάτι για το οποίο κατηγορεί το Ισραήλ.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε από τη μεριά του ότι αριθμός ενόπλων της Χαμάς σκοτώθηκαν και ότι υπάρχουν «πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η μέθοδος λειτουργίας της Χαμάς είναι να μεταφέρει πράκτορες και όπλα σε ασθενοφόρα».

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού πρόσθεσε ακόμη τα εξής: «Η περιοχή αυτή είναι ζώνη μάχης. Οι άμαχοι στην περιοχή καλούνται επανειλημμένα να απομακρυνθούν προς τα νότια για την ασφάλειά τους».

