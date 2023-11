Αθλητικά

Formula 1- GP Βραζιλίας: Poleman ο Μαξ Φερστάπεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα..κατάφερε και πάλι ο Μαξ Φερστάπεν.

-

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την "pole position" για το γκραν πρι του Σάο Πάουλο, που είναι ο 20ός αγώνας της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα. Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά, τα οποία διεκόπησαν περίπου 4,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή τους, λόγω της βροχής και του δυνατού ανέμου που έπνεαν στην πίστα, και θα βρίσκεται την Κυριακή στην πρώτη θέση της εκκίνησης. Πλάι στον Ολλανδό στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ενώ τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης «κλείδωσε» η Aston Martin, με τον Λανς Στρολ να είναι ταχύτερος από τον Φερνάντο Αλόνσο.

Το πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q1) άρχισε με καθυστέρηση, καθώς έπρεπε να καθαριστεί η πίστα από θραύσματα, ενώ κάποιες ψιχάλες βροχής έκαναν την εμφάνισή τους στα τελευταία λεπτά του Q1. Το Q2 διεξήχθη υπό... στεγνές συνθήκες, ενώ όλοι οι οδηγοί βρήκαν με καινούρια λάστιχα στην έναρξη του Q3, προκειμένου να προλάβουν να ολοκληρώσουν την πρώτη προσπάθειά τους πριν έρθει η βροχή. Ο Φερστάπεν «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο, περίπου εννέα λεπτά πριν το τέλος του Q3, ωστόσο στη συνέχεια άρχισε να βρέχει, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα της πίστας να γίνει ολισθηρό και κανείς οδηγός να μην μπορέσει να βελτιώσει την επίδοση του Ολλανδού. Ο Πιάστρι είχε μια έξοδο στο γρασίδι της στροφής 12, χωρίς να καταφέρει να «γράψει» χρόνο, με αποτέλεσμα να βγει κίτρινη σημαία, η οποία... χάλασε τον γρήγορο γύρο που επιχείρησε ο Πέρες. Περίπου πέντε λεπτά πριν το τέλος του Q3, ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει πάρα πολύ (σ.σ. χαρακτηριστικά ο Αλόνσο είπε μέσω ενδοεπικοινωνίας ότι «είναι νύχτα»), η ένταση του ανέμου είχε ανέβει, ενώ άρχισε να βρέχει δυνατά, με αποτέλεσμα όλοι να κατευθυνθούν στα γκαράζ των ομάδων. Έτσι, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να βγάλουν κόκκινη σημαία, ενώ απέμεναν 4 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για το τέλος, και να μην επαναρχίσει το Q3.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η κατάταξη της πρώτης δεκάδας των δοκιμαστικών ενδέχεται να αλλάξει, καθώς ο Ράσελ είναι υπό εξέταση (σ.σ. θα λάβει χώρα μετά το τέλος των δοκιμαστικών) για παρεμπόδιση του Γκασλί στην έξοδο των πιτ.

Πλέον οδηγοί και ομάδες προετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα σπριντ. Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο format του σπριντ για το 2023, το σαββατιάτικο σπριντ γίνεται πλέον ένα αυτόνομο χαρακτηριστικό στα τριήμερα των γκραν πρι που περιλαμβάνουν έναν τέτοιο αγώνα, με το αποτέλεσμά του να μην έχει κάποιο αντίκτυπο στη σειρά εκκίνησης για το ίδιο το γκραν πρι. Πριν από τον αυριανό αγώνα σπριντ, ο οποίος στο Σάο Πάουλο θα έχει διάρκεια 24 γύρους, θα διεξαχθεί μια πρόσθετη περίοδος δοκιμών που θα κρίνει τη σειρά εκκίνησης του σπριντ και η οποία ονομάζεται "Sprint Shootout".

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Σάο Πάουλο έχει ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:10.727

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 0.294

3. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 0.617

4. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 0.660

5. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.742

6. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.863

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 1.260

8. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 1.262

9. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 1.594

10. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) -

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ – Πατέρας θύματος της Χαμάς στον ΑΝΤ1: Αναγνώρισα το παιδί μου από το τατουάζ του

Τροχαίο στην Καβάλα: Σκοτώθηκε η μάνα, τραυματίστηκε το παιδί

Πάτρα - κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Πανεπιστήμιο (βίντεο)