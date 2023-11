Αθλητικά

Μάιντς - Ελ Γκαζί: “Λύθηκε” το συμβόλαιό του λόγω ανάρτησης για τον πόλεμο στη Γάζα

Η λύση του συμβολαίου της ομάδας της Bundesliga με τον Ολλανδό ανακοινώθηκε μετά από τις επίμαχες αναρτήσεις του.

Ο διοίκηση της Μάιντς, έλυσε το συμβόλαιο του Ανουάρ Ελ Γκαζί μετά τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (3/11) ο σύλλογος της Bundesliga.

Ο Ολλανδός επιθετικός μπήκε στο «ψυγείο» απ’ το γερμανικό κλαμπ τον Οκτώβριο μετά από ένα σχόλιό του για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά είχε λάβει άδεια για να επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (30/10) αφού έδειξε μεταμέλεια, όπως ανέφερε ο σύλλογος.

Ωστόσο, ο Ελ Γκάζι δημοσίευσε μια νέα δήλωσή του την Τετάρτη (1/11) την οποία ο γερμανικός σύλλογος χαρακτήρισε «ακατανόητη», συμπληρώνοντας πως θα την εξετάσει από νομική άποψη.

«Η θέση μου παραμένει η ίδια όπως ήταν όταν ξεκίνησε», έγραψε ο Ελ Γκαζί. «Είμαι κατά του πολέμου και της βίας. Είμαι κατά της δολοφονίας όλων των αθώων πολιτών. Είμαι ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης. Είμαι κατά της ισλαμοφοβίας. Είμαι κατά του αντισημιτισμού. Είμαι κατά της γενοκτονίας. Είμαι κατά του απαρτχάιντ. Είμαι κατά της κατοχής, είμαι κατά της καταπίεσης».

Ο 28χρονος Ελ Γκάζι πρόσθεσε ότι «δεν έχει τύψεις» για τη θέση του και αρνήθηκε να αποστασιοποιηθεί από όσα είχε πει προηγουμένως.

Σε ανακοίνωσή της, η Μάιντς είπε ότι το συμβόλαιο του παίκτη λύεται ως αποτέλεσμα των δηλώσεων και των αναρτήσεων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Υποστηρίξτε το σωστό, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να μείνω μόνος. Η απώλεια των προς το ζην μου δεν είναι τίποτα, σε σύγκριση με την κόλαση που εξαπολύεται σε αθώους και ευάλωτους στη Γάζα», ανάρτησε ο Ελ Γκάζι στο Instagram αργότερα την Παρασκευή (3/11).

