“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Η ώρα της αλήθειας έρχεται

Το πρόσωπο που άρπαξε και δολοφόνησε το μωρό αποκαλύπτεται και τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί θα πάρουν την απάντησή τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 20

Ο χρόνος γυρίζει πίσω. Πίσω στα γεγονότα, που θα ενωθούν σαν σκόρπια κομμάτια και θα συνθέσουν το σκοτεινό παζλ της αρπαγής και δολοφονίας του βρέφους των Λασκαραίων. Ποιος; Πώς; Γιατί;

Αύγουστος 1816. Μετά απ’ την έκρηξη ενός ηφαιστείου στην Ινδονησία, το κρύο και η καταχνιά έχει καταπιεί τη Μάνη αλλά κι ολόκληρη την Ευρώπη. Πείνα, τρόμος, λιμός. Οι Λασκαραίοι και οι Γερακάρηδες βρίσκονται σε πόλεμο. Ο γάμος του Μάρκου και της Μεταξίας, ύστερα από πρόταση της Γερακίνας, θα δώσει τέλος σε μια αντιπαλότητα που δε θα είχε κανέναν νικητή. Όμως, ένας παράνομος έρωτας θα γεννηθεί και μαζί του θα φέρει τον όλεθρο στον πύργο των Λασκαραίων.

ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21

Ο γάμος του Τζανή και της Κερασίνας πραγματοποιείται χωρίς εμπόδια.

Ο Σπήλιος δεν καταφέρνει να βρει τον θησαυρό, ενώ η συμμαχία του με τον Μιχαήλ και τον Δραγουμάνο θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Μαριόλη.

Η Μεταξία τείνει ψεύτικη χείρα φιλίας στη Κερασίνα.

Ο Πετρούνης προτείνει στον Σπήλιο μια ιδέα που μπορεί να τον βάλει στο συμβούλιο των καπετάνιων, ενώ ο Κανέλλος θα δεχτεί μια επίσκεψη που θα τον καταρρακώσει.

Η Θεοφανώ επισκέπτεται με τη Σιμώνη τη σπηλιά που γεννήθηκε, προκειμένου να ελέγξει το χάρισμά της ή ν’ απαλλαγεί από εκείνο μια για πάντα. Όμως, τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως πρέπει…

ΤΕΤΑΡΤΗ 8ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22

Ο Κανέλλος, με τη βοήθεια του Αντρέι, επισκέπτεται το Γύθειο προκειμένου να βρει απαντήσεις για τον αδερφό του.

Η Μεταξία αποφασίζει να επιτεθεί κατά μέτωπο στη Θεοφανώ, μετά τις υποψίες της πως συναντιέται κρυφά με τον Μάρκο.

Η Σιμώνη ενημερώνει την Αγάθη για όσα έγιναν με τη Θεοφανώ στη σπηλιά και φεύγει απ’ τον πύργο. Η ζωή της Θεοφανώς θα πάρει απρόσμενη τροπή και μια δηλητηριασμένη κανάτα με νερό θα βρει τον λάθος στόχο, φέρνοντας καινούριες συμφορές στον πύργο των Λασκαραίων...

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη–Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

