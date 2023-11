Life

“Παγιδευμένοι”: Ένα πρόσωπο - έκπληξη φέρνει την απόλυτη ανατροπή

Πώς σχετίζεται αυτό το πρόσωπο με το δολοφόνο του πηγαδιού; Γιατί θα σοκάρει την Άννα; Ποια είναι, τελικά, η αλήθεια;

Δευτέρα 6Νοεμβρίου

Επεισόδιο 11

Ενώ η ζωή της Άννας και των υπόλοιπων αιχμαλώτων κινδυνεύει και οι έρευνες συνεχίζονται, ο Δημήτρης και η οικογένεια της Άννας καταρρέουν. Η απόγνωση οδηγεί τον Δημήτρη συνεχώς σε εντάσεις και τσακωμούς με τους γύρω του.

Η Άννα προσπαθεί να γίνει η «φωνή της λογικής» ανάμεσα στους αιχμαλώτους, ώστε να μη γίνουν κι αυτοί τα επόμενα «θύματα του πηγαδιού».

Οι αναλύσεις στο εγκληματολογικό φέρνουν πιο κοντά την ομάδα στην εύρεση του δράστη.

Ο Δημήτρης με τον Σταύρο και τον Αντρέα είναι πολύ κοντά στην αποκάλυψη της ταυτότητας του βασικού υπόπτου.

Μια απόπειρα αυτοκτονίας, μια καταδίωξη και ένα νέο πρόσωπο που μπαίνει, ως αιχμάλωτος, στο υπόγειο θα ανατρέψουν όλα τα δεδομένα.

Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο; Γιατί θα σοκάρει την Άννα; Ποια είναι, τελικά, η αλήθεια;

Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 12

Οι εξελίξεις στην υπόθεση για την εύρεση της Άννας είναι καταιγιστικές, καθώς ο Δημήτρης και η ομάδα ανακαλύπτουν το όνομα του βασικού υπόπτου.

Όσο η έρευνα προχωρά, στο υπόγειο πυροδοτούνται εντάσεις, καθώς ένας από τους αιχμαλώτους βρίσκεται νεκρός.

Η Ειρήνη καταρρέει μην μπορώντας να πιστέψει ότι χάνει και τρίτο μέλος από την οικογένειά της.

Τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως για την ταυτότητα του δολοφόνου οδηγούν τον Δημήτρη στα ίχνη του. Θα καταφέρει να τον πιάσει και να σώσει την Άννα;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη–Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο ΓιωργήςΤσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής AyYapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

