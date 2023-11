Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία: Η καύση κλαδιών γεμίζει την πόλη καπνούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι κάτοικοι του νότιου τμήματος της πόλης για τον καπνό και τη δυσοσμία που συνεχώς δυσκολεύει την καθημερινότητά τους.

-

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται ότι λαμβάνει στη Φθιώτιδα το φαινόμενο της μαζικής ταυτόχρονης καύσης αγροτικών υπολειμμάτων, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί πολυήμερη αιθαλομίχλη και δυσοσμία που καθιστά δυσάρεστη, αν όχι και επικίνδυνη, την πεζή κυκλοφορία σε μεγάλο τμήμα της πόλης της Λαμίας.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα lamiareport.gr πρόκειται για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και κλαδεμάτων, στην περιοχή κυρίως της λεκάνης του ποταμού Σπερχειού, πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία η οποία δημιουργεί πυκνό καπνό.

Πολλοί κάτοικοι της πόλης έχουν ανησυχήσει με το φαινόμενο και τηλεφωνούν στις αρχές για να ρωτήσουν τι θα έπρεπε να κάνουν για να προστατευτούν.

Κάποιοι από αυτούς δηλώνουν ότι είναι αδύνατον να αθληθούν ή ακόμα και να περπατήσουν σε ολόκληρη τη νότια Λαμία, εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που έχουν δημιουργήσει οι καπνοί.

Συχνά την κατάσταση επιδεινώνει και ο βορειοανατολικός άνεμος, ο οποίος φέρνει όλον τον καπνό απευθείας μέσα στην πόλη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της καύσης αγροτικών υπολειμμάτων είναι νόμιμη, ιδιαίτερα τώρα που η αντιπυρική περίοδος έχει λήξει.

Άγνωστο ωστόσο παραμένει , το κατά πόσο η νόμιμη αυτή πρακτική, όταν γίνεται ταυτόχρονα από τόσους πολλούς αγρότες, τυγχάνει και ασφαλής για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

Πηγή: Lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Υποκλοπές: Συζητήθηκε στο ΣτΕ η προσφυγή Ανδρουλάκη κατά ΑΔΑΕ

Μητσοτάκης: Με την Κίνα έχουμε οικοδομήσει μια ισχυρή, αμοιβαία επωφελή σχέση

Πάτρα - κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Πανεπιστήμιο (βίντεο)