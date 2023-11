Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “παραδόθηκε” στην Μπαρτσελόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηττήθηκε ο Παναθηναϊκός από την Μπαρτσελόνα, στον αγώνα για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

-

Με εξαίρεση την πειστική εμφάνιση της πρώτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε άνευ όρων στη Βαρκελώνη, με το ρεκόρ του στη Euroleague να «βυθίζεται» στο 2-4. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 80-72 από την Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Καταλανούς να πανηγυρίζουν την πέμπτη νίκη τους και να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, μετά την πρώτη εφετινή αποτυχία τους στο ευρωπαϊκό clasico της προηγούμενης εβδομάδας.

Ηττημένος κατά κράτος στη «μάχη» των ριμπάουντ (29 έναντι 42), δίχως νεύρο στην άμυνα, άστοχος, υποπίπτοντας σε 14 λάθη και με τα βαριά χαρτιά του να κινούνται κάτω του μετρίου, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη στη Βαρκελώνη, έχασε την επαφή στο σκορ στη δεύτερη περίοδο και παραδόθηκε στη συνέχεια, με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και τους 28 πόντους (75-47 στο 32΄)... Μοναδικό κέρδος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν η ενέργεια που έβγαλαν οι... ρεζέρβες, Δημήτρης Μωραΐτης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι στην τέταρτη περίοδο, παρασύροντας το «τριφύλλι» σε ένα επιμέρους σκορ 9-25, το οποίο μάζεψε τη διαφορά στους 8 πόντους...

Οι Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις και Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι ήταν οι... διψήφιοι του Παναθηναϊκού με 15, 11 και 12 πόντους, αντίστοιχα, σε μία αναμέτρηση που έλειψαν οι τραυματίες Κώστας Σλούκας και Λούκα Βιλντόζα. Από τους Καταλανούς, που παρατάχθηκαν επίσης με απουσίες (Νίκο Λαπροβίτολα, Ρόκας Γιοκουμπάιτις), ξεχώρισε ο Τζαμπάρι Πάρκερ με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-33, 71-47, 80-72

Με την «πράσινη» άμυνα, κυρίως στη ρακέτα του, σε... υπολειτουργία, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εξαργυρώσει την παραγωγικότητα του πρώτου δεκαλέπτου, βλέποντας τον Βέσελι να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και την Μπαρτσελόνα να μη χάνει το προβάδισμα μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου. Το «τριφύλλι», μάλιστα, είχε τις λύσεις σε κάθε ξέσπασμα των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι προηγήθηκαν στο 6΄ με 15-9 και στο 8΄ με 19-14, καθώς η ευστοχία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν από την περιφέρεια έφερνε τους «πράσινους» συνέχεια μία ανάσα από την ανατροπή, μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, που τους βρήκε στο -1 (21-20).

Ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε... Ο Παναθηναϊκός έχασε τη μάχη των ριμπάουντ (9 έναντι 24 μέχρι το ημίχρονο) και με τους Καταλανούς να αξιοποιούν τις δεύτερες ευκαιρίες τους στην επίθεση, οι «πράσινοι» κόλλησαν στα 7,5 πρώτα λεπτά στους 8 πόντους, δέχθηκαν επιμέρους σκορ 18-8 και είδαν την Μπαρτσελόνα να ξεφεύγει για πρώτη φορά με +11 (39-28) και να μην αγχώνεται μέχρι το τέλος του εικοσαλέπτου (45-33).

Με την εκκίνηση του τρίτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε από τα 6,75 να μαζέψει τη διαφορά, αλλά «πλήρωσε» την εμμονή και την αστοχία του στο τρίποντο... Στον αντίποδα, οι Καταλανοί ανέβασαν ρυθμό, έβγαλαν αιφνιδιασμούς και συνεχίζοντας την κυριαρχία των... αιθέρων ξέφυγαν γρήγορα με +19 (54-35 στο 24΄), ενώ με τον Παναθηναϊκό... άνευρο την εκτόξευσαν στο 27΄ στο +20 (61-41) με τρίποντο του Σατοράνσκι και έδωσαν στη διαφορά τη μέγιστη τιμή της στη λήξη της περιόδου (+24, 71-47). Με την Μπαρτσελόνα να γράφει το μη αναστρέψιμο (75-47) στο 32΄, οι Καταλανοί κατέβασαν ταχύτητα και αγωνίστηκαν στο... ρελαντί στον... επίλογο του αγώνα, με τον Εργκίν Αταμάν να σηκωνει τις... ρεζέρβες και να δικαιώνεται, καθώς παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έτρεξαν επιμέρους σκορ 9-25, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος τους...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Λάτισεβς, Μπισάνγκ

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ρότζερ Γκριμάου): Ντα Σίλβα 2, Παουλί 12 (1), Βέσελι 9, Μπριθουέλα 8, Κάλινιτς 10 (2), Σατοράνσκι 10 (1), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 5, Αμπρίνιες 2, Πάρκερ 17, Νάντζι 3, Πάρα 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Γκάι 6 (1), Μωραΐτης 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 12, Σαμοντούροφ 3 (1), Γκραντ 15 (2), Λεσόρ 9, Γκριγκόνις 11 (2), Χουάντσο Ερναντγκόμεθ, Μήτογλου 6.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Συζητήθηκε η έφεσή του για το “Ντέρμπι των αιωνίων”

Μάιντς - Ελ Γκαζί: “Λύθηκε” το συμβόλαιό του λόγω ανάρτησης για τον πόλεμο στη Γάζα

Ισραήλ – Πατέρας θύματος της Χαμάς στον ΑΝΤ1: Αναγνώρισα το παιδί μου από το τατουάζ του