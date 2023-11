Κοινωνία

Κακοκαιρία “Π”: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Ποιες περιοχές θα πληγούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την υπόλοιπη δυτική και βόρεια Ελλάδα αναμένονται από το πρωί του Σαββάτου (4.11.2023), σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, το οποίο επικαιροποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Το Σάββατο (04-11-23)

α. Από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Μακεδονία.

β. Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πιθανόν πρόσκαιρα τη Θεσσαλία.

γ. τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή (05-11-23)

α. Τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Β. Από το πρωί του Σαββάτου οι νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά, ακόμα και πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας, φθάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ. Τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται πρόσκαιρα εντάσεις έως και 9 μποφόρ.

