Κακοκαιρία: απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια

Σε ποια λιμάνια τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ σε λιμάνια της χώρας, λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την οποία εξέδοσε νέο έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ για το πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες.

Απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ για ορισμένα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών νότιων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατα τόπους στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.

Από το λιμένα του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων διεξάγονται κανονικά, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε το πρωϊνό δρομολόγιο του ταχύπλοου καταμαράν Champion jet .

Για τον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων αλλά και κάποιων συμβατικών πλοίων.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ κλειστή είναι η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.

Στη Βόρεια Ελλάδα δεν πραγματοποιούνται επίσης τα δρομολόγια των πλοίων από Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Καβάλα-Πρίνο και Κεραμωτή-Θάσο.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων που αναμένεται να υπάρξουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

