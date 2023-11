Παράξενα

Αίγινα: Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελάφι και κατέληξε με σπασμένα πλευρά (βίντεο)

Η στιγμή που ελάφι επιτίθεται μετα κέρατά του σε τουρίστα που ήθελε να βγάλουν... selfie.

-

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει τουρίστα στην Αίγινα να προσπαθεί να βγάλει selfie με ελάφι, αλλά το ζώο τον χυπά με τα κέρατά του.

Μάλιστα, το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο 42χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά.

Δείτε το βίντεο:

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε ο Gian Carlo Triacca, στο Caters News Service για την επίθεση, η οποία συνέβη ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του, Erika έκαναν διακοπές στην Ελλάδα.

Το ζευγάρι από το Μεξικό, απολάμβανε την ποικιλόμορφη πανίδα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα, όταν εκτυλίχθηκε το ατυχές γεγονός. Η περιοχή, πλούσια σε άγρια ζωή, έδωσε στο ζευγάρι την ευκαιρία να παρατηρήσει και να αλληλεπιδράσει με διάφορα ζώα, όπως παγώνια και ελάφια, τα οποία έμοιαζαν ήμερα και προσιτά.

Στο βίντεο, βλέπουμε τον Triacca να προσπαθεί να απαθανατίσει μια στιγμή με ένα φαινομενικά ευγενικό ελάφι.

Ανακαλώντας το περιστατικό στην Caters News Service, ο Triacca ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν επικεντρωμένος στο μικρότερο ελάφι, ένα μεγαλύτερο αρσενικό ελάφι του επιτέθηκε απροσδόκητα από πίσω. Η σύγκρουση ήταν ξαφνική και ισχυρή, με αποτέλεσμα να σπάσει πολλά πλευρά.

