Γάζα: “το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς”

Τι αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην Χαμάς για την επίθεση στο σπίτι του ηγέτη της.

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο κατά της οικίας του ηγέτη της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγιε στη Γάζα, ο οποίος βρίσκεται εκτός θύλακα, όπως μετέδωσε σήμερα ο προσκείμενος στη Χαμάς ραδιοφωνικός σταθμός Al-Aqsa Radio.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν στο σπίτι μέλη της οικογένειάς του.

Ο Χανίγιε βρίσκεται εκτός της Λωρίδας της Γάζας από το 2019, μετακινούμενος μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ.

Παράλληλα, αναφορές από τουρκικά και άλλα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες από πλήγμα του Ισραήλ σε περιοχή κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Al Nasr στη Λωρίδα της Γάζας.

