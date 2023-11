Αθλητικά

Formula 1 - GP Βραζιλίας: Ποινή για Ράσελ, Οκόν και Γκασλί

Για ποιον λόγο επιβλήθηκε η ποινή στους τρεις "πιλότους" της Formula 1.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes και το δίδυμο της Alpine, Εστεμπάν Οκόν και Πιέρ Γκασλί, τιμωρήθηκαν με ποινή δύο θέσεων στην εκκίνηση για το κυριακάτικο γκραν πρι του Σάο Πάουλο. Η συγκεκριμένη κύρωση επιβλήθηκε στους τρεις «πιλότους» για συμβάντα που έλαβαν χώρα στο πιτ λέιν στη διάρκεια των επίσημων δοκιμαστικών της Παρασκευής και για τα οποία κρίθηκε ότι οι εν λόγω οδηγοί παρεμπόδισαν άλλα μονοθέσια. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ράσελ, ο οποίος πανηγύρισε πέρυσι στη Βραζιλία την πρώτη -και μοναδική μέχρι σήμερα- νίκη της καριέρας του, θα εκκινήσει όγδοος στο αυριανό (5/11, 19:00) γκραν πρι, ενώ Οκόν και Γκασλί «πέφτουν» στην 14η και τη 15η θέση της εκκίνησης, αντίστοιχα.

Αυτές οι ποινές έρχονται μετά την αλλαγή στους σχετικούς κανονισμούς ενόψει του αγωνιστικού τριημέρου στο Σάο Πάουλο, καθώς η Φόρμουλα Ένα εξέδωσε νέα οδηγία προς τους οδηγούς (η οποία συμπεριλήφθηκε στις σημειώσεις του διευθυντή αγώνα) που ορίζει ότι κάθε οδηγός, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει μια διαφορά από το προπορευόμενο μονοθέσιο στη διάρκεια των δοκιμαστικών πρέπει να μένει όσο το δυνατόν πιο αριστερά στην έξοδο του πιτ λέιν.

Ο Ράσελ «συνελήφθη» να οδηγεί αργά στην έξοδο των πιτ στο πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q1), με τον Γκασλί να παραπονιέται μέσω της ενδοεπικοινωνίας ότι τον εμπόδιζε ο οδηγός της Mercedes. Το περιστατικό εξετάστηκε μετά την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών και οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Βρετανός «οδηγούσε αργά στην έξοδο των πιτ και δεν ήταν όσο το δυνατόν πιο αριστερά».

Από την πλευρά τους, Γκασλί και Οκόν κρίθηκαν «ένοχοι» για την ίδια παράβαση στα δοκιμαστικά, με τον Σέρχιο Πέρες της Red Bull να είναι ο οδηγός που υπέστη την παρεμπόδιση, και γι' αυτό τους επιβλήθηκε η ίδια ποινή με τον Ράσελ.

Υπενθυμίζεται ότι τα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Σάο Πάουλο έγιναν την Παρασκευή, καθώς το σημερινό (4/11) πρόγραμμα του αγώνα περιλαμβάνει το σπριντ, το οποίο στο Σάο Πάουλο έχει διάρκεια 24 γύρους. Πριν από τον αγώνα σπριντ θα διεξαχθεί μια πρόσθετη περίοδος δοκιμαστικών που θα κρίνει τη σειρά εκκίνησης του σπριντ και η οποία ονομάζεται "Sprint Shootout".

