Ερντογάν για Νετανιάχου: δεν είναι πλέον συνομιλητής μας, τον διαγράψαμε

«Στην Κύπρο, η Ελλάδα μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία το ίδιο, γιατί να μην υπάρξει παρόμοια δομή και στη Γάζα;» είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος.

Διάλογο με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση από το Καζακστάν προς τη Τουρκία είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την πάγια τακτική του όταν επιστρέφει στην Τουρκία από τις επισκέψεις του στο εξωτερικό.

Ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε κυρίως σε ερωτήσεις γύρω από τις εξελίξεις στη Γάζα. «Στην Κύπρο, η Ελλάδα μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, όπως είναι και η Τουρκία εγγυήτρια χώρα, γιατί να μην υπάρξει παρόμοια δομή και στη Γάζα;» δήλωσε, μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς αν θα συνομιλούσε με το Ισράηλ, όπως συνομιλεί και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, ο κ. Ενρογάν απάντησε: «Δεν έχω καμία επαφή αυτή τη στιγμή. Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Ιμπραχίμ Καλίν, βρίσκεται σε επαφή με την ισραηλινή πλευρά. Φυσικά, συνομιλεί επίσης με την Παλαιστίνη και τη Χαμάς».

Στο σημείο αυτό ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν αποτελεί πλέον συνομιλητή της Τουρκίας: «Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον συνομιλητής μας με κανέναν τρόπο. Τον διαγράψαμε. Θα ανακοινώσω την απόφαση για το θέμα αυτό στις επαφές που θα έχουμε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την πρόθεσή του να εργαστεί για την καταδίκη του Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου, υπενθυμίζοντας τη σχετική δήλωσή του στο πρόσφατο συλλαλητήριο υπέρ των Παλαιστινίων που διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη το κόμμα του. «Δήλωσα ότι θα υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες για την παραπομπή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων πολέμου από το Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι αρμόδιες αρχές μας, ιδίως το υπουργείο Εξωτερικών, θα προχωρήσουν στις διαδικασίες» ανέφερε, τονίζοντας πως «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβάλουμε το Διεθνές Δίκαιο και να τιμωρήσουμε τα εγκλήματα πολέμου».

