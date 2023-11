Κόσμος

Η Τουρκία ανακαλεί τον πρέσβη της στο Τελ Αβίβ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την Τουρκία θα επισκεφθεί ο Άντονι Μπλίνκεν.

-

Η Τουρκία ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, για διαβουλεύσεις στην Άγκυρα, ανακοινώθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Εξαιτίας της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα που προκαλείται από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων και την άρνηση του Ισραήλ στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και συνεχή και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποφασίστηκε η ανάκληση του πρέσβη μας στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, στην 'Αγκυρα για διαβουλεύσεις» αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

O Αντονι Μπλινκεν στην Τουρκια

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία για δύο ημέρες από την Κυριακή, στο πλαίσιο περιοδείας στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου Χαμάς-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με τον ανταποριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα.

Σϋμφωνα με την έκτακτη ανακοίνωση:

"Στην Τουρκία, ο υπουργός θα υπογραμμίσει τη σημασία της προστασίας των ζωών αμάχων στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας και την κοινή μας δέσμευση να διευκολύνουμε την αυξημένη, διαρκή παράδοση σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας σε αμάχους στη Γάζα, την επανέναρξη των βασικών υπηρεσιών και διασφαλίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι δεν εκτοπίζονται βίαια εκτός της Γάζας.

Θα συζητήσει επίσης επείγοντες μηχανισμούς για τον περιορισμό της βίας, την κατευναστική ρητορική, τη μείωση των περιφερειακών εντάσεων και θα επιβεβαιώσει τη δέσμευση των ΗΠΑ να συνεργαστούν με τους εταίρους για να θέσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους .

Στην Τουρκία, ο υπουργός θα συζητήσει επίσης την ευρωατλαντική ασφάλεια, τη συνεχή υποστήριξη για την Ουκρανία και την ανάγκη διατήρησης της ενότητας της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ."

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Κηδεία Μάθιου Πέρι: Τα “Φιλαράκια” τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία (εικόνες)

Κεραμέως για Διοικητές νοσοκομείων: τα προσόντα και τα τεστ δεξιοτήτων του νέου νοσμοσχεδίου (βίντεο)