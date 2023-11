Κόσμος

Ύπατος Αρμοστής ΟΗΕ: Άύξηση του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τουρκ εξέφρασε τη λύπη του για την αύξηση των κρουσμάτων αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας και άλλων ρητορικών μίσους.

-

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την «έντονη αύξηση του μίσους» στον κόσμο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τουρκ εξέφρασε τη λύπη του για την αύξηση των κρουσμάτων αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας και άλλων ρητορικών μίσους.

"Ο αντίκτυπος αυτής της κρίσης (...) έχει επιπτώσεις παντού, καθιστώντας ταυτόχρονα απάνθρωπους τόσο τους Παλαιστίνιους όσο και τους Εβραίους. Βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στη ρητορική μίσους, τη βία και τις διακρίσεις, ένα βαθύτερο κοινωνικό ρήγμα και πόλωση, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάνθροισης. Έχω ακούσει Εβραίους και Μουσουλμάνους να λένε ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς και αυτό με λυπεί", πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο Τουρκ είπε ότι σε όλο τον κόσμο, «η ισλαμοφοβική και αντισημιτική παρενόχληση, οι επιθέσεις και η ρητορική μίσους έχουν αυξηθεί, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διαμαρτυριών που σχετίζονται με συγκρούσεις».

Ο Ύπατος Αρμοστής κατήγγειλε επίσης την «εμπρηστική, τοξική και ρητορική μίσους» που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί ηγέτες. «Ο χείμαρρος της ρητορικής μίσους που χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι απεχθής», σχολίασε.

"Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές σε αυτό το θέμα. Απαγορεύεται κάθε ενθάρρυνση σε εθνικό, φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος που συνιστά υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας", κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Νεπάλ: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)