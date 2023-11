Κόσμος

Ισραήλ: H Χαμάς χτύπησε ανθρωπιστικούς διαδρόμους στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι επιτέθηκε σε στρατεύματα καθώς άνοιγαν διάδρομο εκκένωσης

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς επιτέθηκε στα στρατεύματά τους καθώς άνοιγαν διάδρομο εκκένωσης για τους Παλαιστίνιους.

Ένα infographic που κυκλοφόρησε από το στρατό στις 4 Νοεμβρίου 2023, δείχνει το σημείο στο οποίο οι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν σε ισραηλινά στρατεύματα καθώς εργάζονταν για να ανοίξουν ένα διάδρομο εκκένωσης για τους Παλαιστίνιους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των IDF αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee ανακοίνωσε ότι μεταξύ 13:00 και 16:00 ο δρόμος Salah a-Din θα άνοιγε για τους Παλαιστίνιους ώστε να εκκενώσουν τη νότια Γάζα. Σύμφωνα όμως με τους Ισραηλινούς, η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και εκτόξευσε όλμους και αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους εναντίον των στρατευμάτων που εργάζονταν για να ανοίξουν το δρόμο.

Υποστηρίζουν ακόμα ότι η Χαμάς το έκανε αυτό “προκειμένου να εμποδίσει το άνοιγμα [του δρόμου] για τη μετακίνηση των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας“. Κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, λέει ο IDF.

Οι IDF έχουν ήδη κατηγορήσει τη Χαμάς ότι προσπαθεί να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα, όπου ο στρατός έχει επικεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των αεροπορικών επιδρομών και της συνεχιζόμενης επίγειας επίθεσης.

Πηγή: Times Of Israel

