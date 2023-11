Αθλητικά

Basketleague: Νίκη και “κατοστάρα” της ΑΕΚ κατά της Καρδίτσας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακό παιχνίδι από τη γηπεδούχο ομάδα, η οποία επικράτησε με άνεση επί της Καρδίτσας δίνοντάς της άλλη μία ήττα στη διοργάνωση.

-

Την δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα σημείωσε η ΑΕΚ που επικράτησε της Καρδίτσας με το εντυπωσιακό 103-88 σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Basket League. Aυτή ήταν η πέμπτη ήττα της Καρδίτσας σε ισάριθμα ματς.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τσέισον Ραντλ με 20 πόντους (6/8 τρίποντα), ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Για τους φιλοξενούμενους ο Γιώργος Καμπερίδης είχε 14 πόντους όσους και ο Ρομέλο Ουάιτ.

Τα δεκάλεπτα: 34-26, 59-41, 86-61, 103-88

Η Ένωση πετούσε «φωτιές» στο πρώτο δεκάλεπτο και με μπροστάρη τον Ραντλ, που είχε 4/4 τρίποντα κατάφερε να προηγηθεί με 34-26 στο 10΄. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφεραν να μειώσουν στους 5 πόντους (38-33) στο 12΄. Εκεί όμως η ΑΕΚ έτρεξε ένα σερί 18-2 και προηγήθηκε με 56-35 για να κλείσει το ημίχρονο στο +18 (59-41).

Στο δεύτερο μέρος, η Καρδίτσα κατάφερε να μειώσει στους 12 πόντους (65-53) στο 26΄, αλλά η ΑΕΚ με επιμέρους σκορ 21-8 στο τελευταίο τετράλεπτο πήρε προβάδισμα 25 πόντων (86-61) στο 30΄ και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς. Το μόνο που κατάφερε η Καρδίτσα στο 4ο δεκάλεπτο ήταν να μειώσει τη διαφορά μέχρι το τελικό 103-88.

Διαιτητές: Καρπάνος-Μηλαπίδης-Σκανδαλάκης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Τίλμαν 15, Ραντλ 20 (6), Φλιώνης 1, Χατζηδάκης 2, ΜάκΛεμορ 9 (1), Κουζέλογλου 7, Χολ 2, Καράμπελας 10 (2), Νετζήπογλου 10 (2), Ματαλιωτάκης 4, ΜακΡέι 6, Κουζμίνσκας (3)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 14 , Μπιουκάναν 9 (1), Κλάσεν 9 (2), Σμιθ 12 (1), Καμπερίδης 14 (3), ΜακΚάλουμ 6 (1), Δίπλαρος, Χρηστίδης 4, Αβδάλας 9 (1), Σάιμπερτ 8 (2), Τσούκας 3 (1), Μαλέλης

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Νεπάλ: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)