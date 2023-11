Αθλητικά

Λαμία - ΠΑΟ: Ήρωας της τελευταίας στιγμής ο Σπόραρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε στιγμιότυπα, λεπτομέρειες και στατιστικά στοιχεία από μια αναμέτρηση που μας κράτησε με κομμένη την ανάσα.

-

Με τον Αντράζ Σπόραρ να σκοράρει στο 90ό λεπτό, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» την σκληροτράχηλη Λαμία με 2-1 στο «Αθανάσιος Διάκος» στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Super League. Σε ένα χρονικό σημείο που οι «πράσινοι» έπαιζαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Αράο, ο Σλοβένος επιθετικός «λύτρωσε» με κεφαλιά τους «πράσινους», ενώ στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, στην τελευταία φάση του αγώνα. Ο Μλαντένοβιτς με εντυπωσιακό γκολ είχε δώσει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό απ’ το 31’, ενώ η Λαμία ισοφάρισε στο 64’ με τον Καρλίτος.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε για άλλο ένα ματς με πολύ μεγάλη ένταση και μόλις στο 40ό δευτερόλεπτο είχε μία εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Ιωαννίδη και πλασέ με το αριστερό που βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Κόσελεφ, ενώ στη συνέχεια το σουτ του Μλαντένοβιτς έφυγε μακριά απ’ τα δοκάρια.

Η Λαμία «απάντησε» με τη δική της μεγάλη ευκαιρία. Από ένα εύκολο λάθος του Βαγιαννίδη, ο Καρλίτος «έσπασε» την μπάλα στον Τσιλούλη που πλάσαρε στο δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στη συνέχεια ο Ιταλός γκολκίπερ του «τριφυλλιού» είχε σωτήρια επέμβαση στο πλασέ του Καρλίτος.

Στο 28’ από κόρνερ του Τσέριν, ο Ιωαννίδης πήρε καρφωτή κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας της Λαμίας, όμως ο Κόσελεφ έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στη δεξιά γωνία του κι απομάκρυνε.

Η πίεση που άρχισε να ασκεί ο Παναθηναϊκός απέδωσε «καρπούς» στο 31’ όταν οι «πράσινοι» έκλεψαν την μπάλα, με τον Τζούριτσιτς να βγάζει υπέροχη πάσα προς τον Μαντσίνι. Ο Αργεντινός «γύρισε» προς τα μέσα, με την μπάλα να περνάει απ’ όλους και να καταλήγει στον Μλαντένοβιτς που με αριστερό «κεραυνό» απ’ το όριο της περιοχής έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 39’ η Λαμία έχασε τεράστια ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσα όταν από σέντρα του Σίντκλεϊ, ο Ρουμπέν Μαρτίνεθ απ’ το ύψος της μικρής περιοχής πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια του Μπρινιόλι.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Ιωαννίδης πήρε την μπάλα από πλάγια θέση και σούταρε με δύναμη, όμως ο Κόσελεφ έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά κι απομάκρυνε με τις γροθιές του.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Λαμία προσπάθησε να πιέσει περισσότερο τον Παναθηναϊκό, όμως οι «πράσινοι» ήταν εκείνοι που κατέγραψαν την πρώτη καλή στιγμή, όταν στο 58’ από κόρνερ του Τσέριν, ο Αράο έπιασε καρφωτή κεφαλιά, αλλά ο Κόσελεφ έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά και μπλόκαρε σταθερά.

Στο 62’ από φάουλ του Νούνιες, ο Τζανετόπουλος βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή του Παναθηναϊκού κι έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε, ενώ στο 64’ η Λαμία έφερε το ματς στα ίσα. Από ωραία ανάπτυξη των γηπεδούχων από τα αριστερά, ο Τσιλούλης γύρισε την μπάλα προς τον πρώην «πράσινο» Καρλίτος, ο οποίος σούταρε με δύναμη κι έκανε το 1-1, χωρίς να πανηγυρίσει το γκολ του. Στο τελείωμα του Ισπανού επιθετικού, η μπάλα κόντραρε και στον Μλαντένοβιτς, πήρε περίεργα φάλτσα κι αιφνιδίασε τον Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει σωστά για να αποσοβήσει το 1-1.

Στο 68’ από ασίστ του Βέρμπιτς, ο Ιωαννίδης μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε με το αριστερό, αλλά ο Κόσελεφ είχε καλύψει ωραία τη γωνία του κι απέκρουσε.

Στο 74’ από κάθετη πάσα του Μπερνάρ, ο Ιωαννίδης ακούμπησε ελάχιστα την μπάλα που κατέληξε στον Παλάσιος, με το Αργεντινό να ανατρέπεται απ’ τον Παπαδόπουλο. Ο διαιτητής Μανούχος έδειξε αρχικά πέναλτι, όμως μετά από έλεγχο του VAR, Φώτη Πολυχρόνη, φάνηκε πως την ώρα που ακούμπησε την μπάλα ο Ιωαννίδης ήταν οφσάιντ κι ακυρώθηκε η αρχική απόφαση.

Τρία λεπτά (77’) μετά η Λαμία σκόραρε με τον Τσιλούλη, όμως έπειτα από έλεγχο του VAR το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ενώ στο 83’ ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Αράο με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Ακούνια.

Στην εκτέλεση φάουλ του Τόσιτς στο 84’ ο Τζανετόπουλος απ’ το ύψος της μικρής περιοχής έκανε πολύ άτσαλο τελείωμα πάνω απ’ τα δοκάρια του Μπρινιόλι. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημά του, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κυνηγάει το γκολ και δικαιώθηκε στο 90ό λεπτό. Από εξαιρετική σέντρα του Μπερνάρ, ο Σπόραρ με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους «πράσινους», που πανηγύρισαν έξαλλα το προβάδισμά τους.

Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός έβγαλε γρήγορη αντεπίθεση, με τον Αϊτόρ να μοιράζει προς τον Παλάσιος, ο οποίος ανατράπηκε μέσα στην περιοχή απ’ τον Κόσελεφ. Ο Σπόραρ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 90’+8’, με τον Μανούχο να σφυρίζει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα πολύ μεγάλο διπλό.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: 51’ Σιμόν, 54’ Τσιλούλης, 90’+7’ Κόσελεφ - 45’+1’ Βαγιαννίδης, 70’ Αράο, 90’+1’ Σπόραρ, 90’+4’ Μλαντένοβιτς, 90’+6’ Αϊτόρ

Αποβολές: 82’ Αράο (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κόσελεφ, Σιμόν, Κ. Παπαδόπουλος, Τζανετόπουλος, Σίντκλεϊ (90’+2’ Λόνγκο), Τζανδάρης, Σλίβκα (90’+2’ Αμαράλ), Νούνιες (76’ Σαντάνα), Μαρτίνεθ (65’ Τόσιτς), Τσιλούλης, Καρλίτος (76’ Ακούνια).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης (65’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Μαντσίνι (65’ Παλάσιος), Τζούριτσιτς (82’ Αϊτόρ), Βέρμπιτς (69’ Μπερνάρ), Ιωαννίδης (82’ Σπόραρ).

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Νεπάλ: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)