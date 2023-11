Αθλητικά

Ρόδος - Μπάσκετ: Ο Άρης “πίκρανε” τον Κολοσσό μέσα στην έδρα του

Πώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με άνετη διαφορά πόντων από τη Ρόδο, σημειώνοντας την 4η σερί νίκη του στη Basket League.

Την 4η διαδοχική και στο σύνολο νίκη του (4-1) στην Basket League πανηγύρισε ο Άρης, περνώντας νικηφόρα από τη Ρόδο, με 88-78, επί του Κολοσσού, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη προηγήθηκαν με 35-50 στο ημίχρονο και παρά το επιμέρους σκορ 23-14 του Κολοσσού στην 3η περίοδο, κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί την καλύτερη εκκίνηση στο πρωτάθλημα από το 2015.

Σε επιθετικό «οίστρο» ο Κρις Μπένκστον σημείωσε 21 για τους Θεσσαλονικείς εκ των οποίων τους 20 στο α΄ μέρος, μαζεύοντας και 6 ριμπάουντ. Ο Ρομπέρτο Γκάλινατ πρόσθεσε 19 πόντους με 4/6 τρίποντα, ο Λευτέρης Μποχωρίδης είχε 11 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Ρόνι Χάρελ είχε συγκομιδή 10 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου ο Άντριου Γκάουντλοκ σημείωσε 22 πόντους. Διψήφιοι ήταν οι Κολοβέρος (11π.), Μπραίκοβιτς (10π.), Περάντες (10π.) και Πόλεϊ (10π.). Οι Ροδίτες υποχώρησαν στο 2-3.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 35-50, 58-64, 78-88

O Άρης περνώντας την μπάλα στη ρακέτα προηγήθηκε με 8-13. Σε αυτό το 1ο δελάλεπτο ο Άρης είδε τον Κρις Μπάνκστον να σημειώνει 12 πόντους αλλά οι Ροδίτες είχαν «καυτό» τον Γκάουντλοκ στο ντεμπούτο του που με πέντε σερί πόντους κράτησε τον Κολοσσό, για το 18-24 στο 10ο λεπτό. Στο 2ο μέρος, ο Άρης ήταν κυρίαρχος, χάρη στην εξαιρετική απόδοση του Μπάνκστον στη ρακέτα, αλλά και την καλή αμυντική λειτουργία. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσπέρασε με +19 (28-47). Κάποια λάθη, όμως από τους φιλοξενούμενους επέτρεψαν στον Κολοσσό να μειώσει τη διαφορά, με το 35-50 του ημιχρόνου να διαμορφώνει με buzzer beater ο Γιώργος Φίλλιος.

Ο Κολοσσός αντέδρασε στην 3η περίοδο. Ο Γκάλινατ συμπλήρωσε τέσσερα φάουλ και κάθισε στον πάγκο από πλευράς Άρη. Οι Γκάουντλοκ και Μπραίκοβιτς ανέλαβαν δράση για το -6 για τους Ροδίτες (58-64) στο 30ό λεπτό. Με γρήγορο ρυθμό, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε σερί 0-7 για το 60-71 στο 33ο λεπτό. Αν και ξέφυγε και με +10 (64-74) ο Άρης είδε τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 73-79 με τρίποντο του Γκάουντλοκ, 2:04΄΄ πριν τη λήξη. Όμως ο Γκάλινατ πέτυχε 7 διαδοχικούς πόντους, με δύο τρίποντα, για το 73-86, 1:08΄΄ πριν το φινάλε. Μάλιστα μετά το δεύτερο τρίποντο χρεώθηκε με τεχνική ποινή (οι διαιτητές εκτίμησαν ότι ήταν προκλητικός στον πανηγυρισμό του) και αποβλήθηκε.

Διαιτητές: Θεονάς, Μαρινάκης, Κατραχούρας

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Τζόργκενσεν, Ουτόμι 8 (2), Μπραίκοβιτς 10, Πόλεϊ 10 (1), Περάντες 10, Γκάουντλοκ 22 (2), Κολοβέρος 11, Παπαγιάννης, Μπίλλης 7 (1), Καμαριανός, Γόντικας

ΆΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σανόγκο 6 (1), Καρ 4, Κατσίβελης 7, Ντε Σόουζα 7, Γκάλινατ 19 (4), Φίλλιος 3 (1), Μποχωρίδης 11, Περσίδης, Χάρελ 10 (1), Μπένκστον 21.

