Κοινωνία

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε Ξάνθη και Χαλκιδική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή η κακοκαιρία που επληξε τη Βόρεια Ελλάδα παρασύροντας στο πέρασμά της οχήματα, δέντρα και υποδομές.

-

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ξάνθη. Υπήρξαν δεκάδες πτώσεις δέντρων, καταστροφές σε οροφές σπιτιών, ενώ ανεμοστρόβιλος έγινε αιτία να αναποδογυρίσουν δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από μεγάλο super market της πόλης. Από την ανατροπή των δύο οχημάτων κινδύνεψαν πεζοί – πελάτες που εκείνη την ώρα κινούνταν στο χώρο του πάρκινγκ, μπροστά από το σούπερ μάρκετ, ενώ τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στην ίδια περιοχή, από τη μανία του ανέμου και την έντονη χαλαζόπτωση ξηλώθηκαν δέντρα και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έγιναν κλήσεις για πολλές πτώσεις δέντρων που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν κεντρικοί δρόμοι, ενώ σε κάποιες περιοχές οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν στέγες σπιτιών. Επίσης, ένας οδηγός λεωφορείου που κινούνταν σε κεντρικό δρόμο της Ξάνθης κινδύνεψε όταν έπεσαν κλαδιά από μεγάλα πλατάνια και ένα εξ αυτών έσπασε το παρμπρίζ του. Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός.

Και στη Χαλκιδική πολύ έντονα τα φαινόμενα

Ανεμοστρόβιλος, επίσης, σημείωσε καταστροφές και στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Ο ισχυρός αέρας έριξε δένδρα, μια κολώνα της ΔΕΗ, ενώ παρασύρθηκε και μία στέγη. Προβλήματα υπήρξαν και στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Στο Γομάτι ζημιές προκλήθηκαν σε κτηνοτροφική μονάδα ενώ δέντρα έπεσαν και στην περιοχή του Βατοπεδίου.

Πάνω από 200 οι κλήσεις στην Πυροσβεστική

Συνολικά 217 κλήσεις έλαβε σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων σε περιοχές της χώρας. Οι περισσότερες κλήσεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 60 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 53 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 18 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Αττικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 49 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 42 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 7 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 5 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 19 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 18 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 11 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 25 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 23 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 14 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 4 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 10 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 9 κοπές δέντρων 2?1?7? κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του #Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την εκδήλωση ισχυρών ανέμων?? συνοδεία βροχοπτώσεων ???σε περιοχές της χωράς σήμερα Σάββατο 4-11-2023.

Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/Ig7wRqxv1f pic.twitter.com/8zKNEFdi90 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 4, 2023

Πηγές υλικού: Xanthinea.gr και Halkidikinews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Νεπάλ: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)