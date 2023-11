Αθλητικά

Super League: Ισόπαλη και “ράθυμη” η ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά

Άλλο ένα χαμηλό σε πόντους και αγωνιστικότητα αποτέλεσμα, κρατά τους κιτρινόμαυρους μακριά από τις πρώτες θέσεις της διοργάνωσης.

«Στραβοπάτησε» στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής η ΑΕΚ, καθώς έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά, για την 10η αγωνιστική της Super League, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στον -4 από το «ρετιρέ», όπου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 25 βαθμούς. Η Ένωση προηγήθηκε χάρη στο αυτογκόλ του Μόργκαν Σναϊντερλάν στο 58ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Σιντιμπέ μετά την πάσα του Πισάρο κέρδισε τις κόντρες, έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στο πόδι του Σναϊντερλάν και κατέληξε στα δίχτυα. Και στο 85ο λεπτό, η Κηφισιά «πλήρωσε» την αντίπαλό της για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες! Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κόντραρε, ο Σιντιμπέ δεν έδιωξε και μέσα στον συνωστισμό μπροστά στην εστία του Αθανασιάδη, ο Νίκος Βαφέας από ευνοϊκή θέση την έσπρωξε στα δίχτυα, για το 1-1.

Αυτή ήταν η 3η ισοπαλία των «κιτρινόμαυρων» που μετρούν 21 βαθμούς σε 10 αγώνες. Για την Κηφισιά που πλέον μετρά 8 βαθμούς σε 10 αγώνες, αυτή ήταν η 5η ισοπαλία.

Νωρίς μετά τη σέντρα και συγκεκριμένα στο 8ο λεπτό, η ΑΕΚ βρέθηκε κοντά στο γκολ... το οποίο, όμως δεν μέτρησε, καθώς ο διαιτητής υπέδειξε οφσάιντ. Συγκεκριμένα, ο Ελίασον έπιασε σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Αναγνωστόπουλος έδιωξε, με τον Τσούμπερ να κάνει το γύρισμα και τον Πόνσε να γίνεται αποδέκτης και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 12ο λεπτό, η Ένωση είχε ευκαιρία να προηγηθεί όταν μετά το τακουνάκι του Πόνσε, ο Σιντιμπέ εκτέλεσε αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Και στο 16΄, οι «κιτρινόμαυροι» δημιούργησαν μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Ελίασον έκανε το γέμισμα από τα δεξιά εντός της περιοχής, με τον Πόνσε να προσπαθεί ν' ανοίξει το σκορ με κεφαλιά. Όμως, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε σε κόρνερ. Η Κηφισιά είχε κάποιες τελικές μέχρι το 29ο λεπτό που η ΑΕΚ βρήκε και πάλι δίχτυα, αυτή τη φορά με τον Ελίασον όταν του ύψωσε την μπάλα ο Γιόνσον, αλλά το γκολ πρώτα ακυρώθηκε για οφσάιντ από τον βοηθό, κάτι που επιβεβαίωσε εν συνεχεία και το VAR. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν πιο απειλητικοί από την Κηφισιά και στο 42ο λεπτό η μπάλα από προβολή του Ελίασον μετά το γύρισμα του Πισάρο από τα δεξιά, κατέληξε άουτ. Στο 45΄, ο Οζέγκοβιτς βγήκε τετ α τετ με τον Αθανασιάδη, αλλά ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του. Ο διαιτητής έδειξε την κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ενώ στο 45΄ + 1΄ την κίτρινη αντίκρισε και ο Παρράς για φάουλ πάνω στον Πισάρο.

Η ΑΕΚ έγινε ακόμη πιο κινητική μετά την επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο και στο 58ο λεπτό, το αυτογκόλ του Μόργκαν Σναϊντερλάν, είχε ως αποτέλεσμα να προηγηθεί η Ένωση με 1-0: Ο Σιντιμπέ μετά την πάσα του Πισάρο κέρδισε τις κόντρες, έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε και στο πόδι του Σνάιντερλαν και κατέληξε στα δίχτυα. Σε τρεις αλλαγές προχώρησε ο Ματίας Αλμέιδα στο 62ο λεπτό, με τον Γκαρσία Λιβάι να επιστρέφει μετά από 40 ημέρες στη θέση του Πόνσε, τον Άμραμπατ ν' αντικαθιστά τον Πισάρο, και τον Πινέδα να μπαίνει στη θέση του Γιόνσον. Στο 66ο λεπτό, η ΑΕΚ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αναγνωστόπουλο να... σώζει την τελευταία στιγμή την ομάδα του από ένα δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων, αφού ο ίδιος είχε χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του στην αμέσως προηγούμενη φάση. Ο Ελίασον έκανε το γέμισμα από τα δεξιά, ο Αναγνωστόπουλος έχασε την μπάλα και ο Λιβάι σούταρε από κοντά, για να βρει η μπάλα στο πόδι του τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Μετά από μαρκάρισμα του Κάλενς, ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς βρέθηκε στο έδαφος, με τον Γιάννη Αναστασίου να ρίχνει στη θέση του τον Μπιφούμα στη θέση του λόγω του τραυματισμού του Σέρβου επιθετικού, ενώ και ο Άντριου Τεττέη μπήκε αντί του Παναγιώτη Πρίτσα. Μετά από 10 λεπτά χωρίς... ουσία για τις δύο ομάδες, ο Ισπανός τεχνικός της ΑΕΚ έριξε τους Μάνταλο και Πήλιο, αντί των Κάλενς και Τσούμπερ αντίστοιχα. Και στο 85ο λεπτό, η Κηφισιά «πλήρωσε» την αντίπαλό της για τις τόσες χαμένες ευκαιρίες! Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κόντραρε, ο Σιντιμπέ δεν έδιωξε και μέσα στον συνωστισμό μπροστά στην εστία του Αθανασιάδη, ο Νίκος Βαφέας από ευνοϊκή θέση την έσπρωξε στα δίχτυα, για το 1-1. Μετά από τραυματισμό του Λόικ Λάντρε, στο 89΄, η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με τον Άμραμπατ, αλλά αυτός ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με τον βοηθό. Η Ένωση διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στον Λιβάι Γκαρσία από τον Λαντρ νωρίτερα στη φάση. Η ΑΕΚ προσπάθησε για τη νίκη και έχασε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία, όταν στο 90΄ + 2΄, ο Κώστας Γαλανόπουλος έπιασε το δυνατό σουτ, για να αποκρούσει ο Αναγνωστόπουλος.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Παρράς, Λαντρ - Αθανασιάδης, Μοχαμαντί

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κηφισιά (Γιάννης Αναστασίου): Αναγνωστόπουλος, Μασούρας, Γκόμπελιτς (90΄ Πέιος), Λόικ, Βαφέας, Σναϊντερλάν, Ιπαλίμπο, Πρίτσας (73΄ Τεττέη), Αντερέγκεν (90΄ Αντούνες), Παρράς (83΄ Αγμπενιένου), Οζέγκοβιτς (73΄ Μπιφούμα)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Κάλενς (83΄ Μάνταλος), Μήτογλου, Μοχαμάντι, Γιόνσον (62΄ Γιόνσον), Γαλανόπουλος, Πισάρο (62΄ Άμραμπατ), Ελίασον, Πόνσε (62΄ Γκαρσία Λιβάι), Τσούμπερ (83΄ Πήλιος).

