Formula 1 - GP Βραζιλίας: Άλλη μια νίκη για τον Φερστάπεν

Ποια ήταν η επίδοση του Ολλανδού άσσου της αγωνιστικής οδήγησης και των αντιπάλων του. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία.

Με ακόμη μία επιβλητική εμφάνιση, ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στον αγώνα σπριντ του γκραν πρι της Βραζιλίας, στην πίστα του Ιντερλάγκος, στο Σάο Πάουλο. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, που έχει προ καιρού εξασφαλίσει τον τρίτο διαδοχικό τίτλο του στη Φόρμουλα Ενα, ολοκλήρωσε πρώτος τους 24 γύρους του μίνι αγώνα, μπροστά από τον Βρετανό Λάντο Νόρις με McLaren και τον Μεξικανό Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull.

Ο Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position και στον αυριανό (5/11) αγώνα, στοχεύοντας στη 17η φετινή νίκη του σε 20 αγώνες.

Βαθμολογίες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΚΤΑΔΑΣ

Η βαθμολογούμενη οκτάδα στον αγώνα σπριντ, έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 30:07.209 Λάντο Νόρις (Βρετανία/McLaren) + 4.287 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 13.617 Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία/Μercedes) + 25.879 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 28.560 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) + 29.210 Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) + 34.726 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Ferrari) + 35.106

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 499 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-- Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 246 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 222 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 184 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 183 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 176 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 170 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 156 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 87 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 56 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 53 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 45 Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 27 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 11 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 10 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 9 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/AlphaTauri) 6 Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 6 Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 3 Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/AlphaTauri) 2 Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 1 Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Red Bull-Honda RBPT 745 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-- Mercedes 378 Ferrari 354 McLaren-Mercedes 263 Aston Martin-Mercedes 236 Alpine-Renault 101 Williams-Mercedes 28 AlphaTauri-Honda RBPT 19 Alfa Romeo-Ferrari 16 Haas-Ferrari 12

