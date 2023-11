Αθλητικά

Basket League: “Περίπατος” του Περιστερίου στο Μαρούσι με άνετη επικράτηση

Πώς οι δυτικοί κατάφεραν να αποκτήσουν από νωρίς τον έλεγχο του παιγνιδιού αφήνοντας πίσω τους τους Μαρουσιώτες.

Με επιμέρους σκορ 14-32 στην 3η περίοδο, το Περιστέρι έθεσε τις βάσεις για την άνετη επικράτησή του με κατοστάρα, 103-74, επί του Αμαρουσίου, για την 5η αγωνιστική της Basket League. To Μαρούσι βράβευσε τον προπονητή του Περιστερίου, Βασίλη Σπανούλη, στην επιστροφή του στο κλειστό του Αγίου Θωμά, όπου αγωνίστηκε από το 2001 έως το 2005. Ο Τζέιλεν Χαντς ήταν σε κέφια για τους νικητές σημειώνοντας 23 πόντους με 4/5 τρίποντα. Ο Τζο Ράγκλαντ σημείωσε double double, με 13 πόντους και 12 ασίστ, ενώ 13 πόντους πέτυχε και ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ με τους «κυανοκίτρινους» να μετρούν 2 νίκες - 3 ήττες. Το Μαρούσι που πήρε 18 πόντους από τον Αχμέντ Χιλ και 18 από τον Μίροσλαβ Ραντούλιτσα... έμεινε από δυνάμεις στο β΄ μέρος και υποχώρησε στο 1-4.

Το Περιστέρι τέλειωσε το ματς με 22 ασίστ και 12 λάθη, την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν 13 ασίστ και 22 λάθη!

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 52-55, 66-87, 74-103

Κλειστό παιχνίδι έγινε μετά το τζάμπολ και καθ' όλη τη διάρκεια της 1ης περιόδου. Το Περιστέρι προηγήθηκε με 10-6, αλλά είδε το Μαρούσι να μειώνει στον πόντο (12-11). Μία ακόμη φορά, οι φιλοξενούμενοι «έχτισαν» μια διαφορά (11-17), αλλά οι παίκτες του Σπανούλη σταματούσαν με φάουλ τους αντιπάλους τους για να πάρει το Μαρούσι οκτώ πόντους από τη γραμμή των βολών. Το τρίποντο του Στασινού διαμόρφωσε το σκορ (25-24) στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου. Το Μαρούσι μπήκε καλύτερα και με πέντε σερί πόντους ξέφυγε με +5 26-21. Το Περιστέρι «βομβάρδισε» με 5 τρίποντα έκτοτε τους γηπεδούχους για το 44-52 στο 18ο λεπτό. Ο Χάρης Γιαννόπουλος, είχε «πληρωμένη» απάντηση, αφού με δύο δικά του τρίποντο το Μαρούσι παρέμεινε «ζωνταντό», 52-55 σκορ ημιχρόνου.

Ένα... διαφορετικό Περιστέρι βγήκε στο παρκέ στο 3ο δεκάλεπτο. Χάρη στην πιεστική άμυνα, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και... έριξαν στο καναβάτσο το Μαρούσι. Αρχικά, το Περιστέρι ξέφυγε με +12, 58-70 στο 25ο λεπτό, για ν' ακολουθήσουν τρίποντα από Χαντς και Χουγκάζ. Το +21 (64-85) δεν άργησε, για το 87-66 υπέρ του Περιστερίου στο 30ό λεπτό, μετά από επιμέρους σκορ 14-32. Με 10-0 σερί με την έναρξη της 4ης περιόδου, το Περιστέρι εκτόξευσε τη διαφορά στο +31 για το 97-66 στο 34ο λεπτό. Το Μαρούσι... πέταξε «λευκή πετσέτα», σημείωσε μόλις 8 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο, για το τελικό 74-103.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Αγραφιώτης Ιωάν., Μάνος

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χιλ 18 (4), Πένο, Τζουίστον 10 (1), Ραντούλιτσα 18, Γιαννόπουλος 12 (2), Σταυρακούκας, Στασινός 11 (3), Μπόγρης, Νικολαϊδης 3 (1), Ιορδάνου, Λούκοβιτς, Καλογεριάς 2

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 13 (1), Ντάνγκουμπιτς 10 (1), Πουλιανίτης 5 (1), Ουίλιαμς 12 (2), Τόμπσον 8, Μήτρου-Λονγκ 13 (2), Ξανθόπουλος, Χαντς 23 (4), Ρένφρο 8, Χουγκάζ 9 (3), Ζούγρης 2, Σταυρακόπουλος.

