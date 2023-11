Αμβούργο: εισέβαλε ένοπλος και κρατά όμηρο το παιδί του

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Αμβούργου όταν εισέβαλε ένοπλος άνδρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου το βράδυ του Σαββάτου σήμανε συναγερμός λόγω της εισβολής ενόπλου με αυτοκίνητο στην πίστα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και διαπραγματεύονται με τον ένοπλο, προσπαθώντας να τον πείσουν να παραδοθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, το αυτοκίνητο έσπασε την μπάρα στην πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, με τον ένοπλο να πυροβολεί στον αέρα και να πετάει δύο μολότοφ.

Η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε, ενώ ο ένοπλος ακινητοποίησε το όχημα κοντά σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών (THY). Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κρατά όμηρο στο αυτοκίνητο την 4χρονη κόρη του. Η μητέρα είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στην αστυνομία, καταγγέλλοντας απαγωγή του παιδιού.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο ένοπλος είναι 35χρονος, τουρκικής καταγωγής, από την Κάτω Σαξονία. Φέρεται να είχε διαμάχη με τη μητέρα του παιδιού σχετικά με την επιμέλεια και το απόγευμα του Σαββάτου απήγαγε το κοριτσάκι.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εκκενώσει τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

