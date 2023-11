Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

Σήμερα 4 Νοεμβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των:

Μαρτύρων Γαλακτίωνος καί Επιστήμης († γ΄αι.).

Αγίων Γαΐου επισκόπου Εφέσου, Ερμά επισκόπου Φιλίππων, Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης. Πάτροβα επισκόπου Ποτιόλων και Φιλολόγου επισκόπου Σινώπης.

Μάρτυρος Παμφίλου, του πρεσβυτέρου.

Αγαθαγγέλου, Δομετίου, Δομνίνου, Δωροθέου πρεσβυτέρου, Ευψυχίου,

Θεοτίμου, Θεοφίλου, Καρτερίου, Κάστορος επισκόπου, Σιλβανού, Τιμοθέου και Φιλοθέου.

Οσίου Γρηγορίου του ομολογητού (1). Ιωνά επισκόπου Νοβογοροδίας και Παύλου επισκόπου.

Ανατολή ήλιου: 06:54 – Δύση ήλιου: 17:22 – Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 28 λεπτά

Η Σελήνη είναι 22.2 ημερών

Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για το Τσουνάμι

