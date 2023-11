Κόσμος

Ισραήλ: Νέα διορία να εγκαταλείψουν τη Γάζα οι άμαχοι

Νέο "παράθυρο" τεσσάρων ωρών έδωσε ο Ισραηλινός στρατός για την απομάκρυνση από τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε και πάλι σήμερα, Κυριακή, στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας 'παράθυρο' λίγων ωρών για να φύγουν προς το νότιο τμήμα του παράκτιου θύλακα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν τη μετακίνηση σε δρόμο με κατεύθυνση τον νότο από τις 10 πμ έως τις 2 μμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγραψε αργά χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα Χ. Ο στρατός δημοσίευσε επίσης χάρτη που δείχνει τη δίοδο αυτή. Η ανάρτηση, στα αραβικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε προς τα νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατ’ επανάληψη καλέσει τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα να μετακινηθούν προς τις νότιες περιοχές του θύλακα. Σύμφωνα με τον στρατό, τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι το έχουν ήδη κάνει.

