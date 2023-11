Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκυλιά στα τούνελ κυνηγούν ένοπλους της Χαμάς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπρόσωπος του Νετανιάχου ανήρτησε βίντεο με σκύλο να καταδιώκει και να πιάνει στρατιώτη της Χαμάς σε τούνελ.

-

Την ώρα που η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, ο στρατός επιστρατεύει εκπαιδευμένα σκυλιά προκειμένου να εξουδετερώσεις ένοπλους της Χαμάς.

Στο βίντεο 23 δευτερολέπων που έδωσε στη δημοσιότητα ο διπλωμάτης και εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου στον αραβικό κόσμο Ofir Gendelman, βλέπουμε πως ένας σκύλος του ισραηλινού στρατού εντοπίζει, καταδιώκει και στην συνέχεια εξουδετερώνει μέσα σε τούνελ έναν στρατιώτη της Χαμάς.

Ο κ.Gendelman συνόδευε την ανάρτησήττου με τον τίτλο: "Τα σκυλιά μας κυνηγούν τα σκυλιά της Χαμάς μέχρι να επιτευχθεί η νίκη".

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ νέος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος

Φωτιά στην Εύβοια: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Σκέρτσος στον ΑΝΤ1: η φοροδιαφυγή, το νέο νομοσχέδιο και η ακρίβεια (βίντεο)