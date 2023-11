Αθλητικά

Η “Χρυσή Μπάλα”, ο Μέσι και... οι άλλοι

"Μύθος" ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής με την όγδοη "Χρυσή Μπάλα" Οι νικητές από το 1956 έως σήμερα...

Την περασμένη Δευτέρα (30/10) ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ακόμη ένα ρεκόρ στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του, καθώς παρέλαβε για 8η (!) φορά την «Χρυσή Μπάλα», ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς. Το ανεπανάληπτο επίτευγμα του 36χρονου «pulga», μοιάζει και ουσιαστικά είναι ακατάρριπτο, τόσο για το άμεσο, όσο και για το απώτερο μέλλον, δεδομένου ότι θεωρείται απίθανο, κάποιος ποδοσφαιριστής ακόμη και να το... πλησιάσει.

Μάλιστα το απίστευτο ρεκόρ του Αργεντινού παγκόσμιου πρωταθλητή, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, εάν αναλογισθεί κανείς, πως είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της πατρίδας του, που έχει κατακτήσει την «Χρυσή Μπάλα». Και στον άτυπο... ανταγωνισμό σε εθνικό επίπεδο, ο Μέσι κυρραχεί κυριολεκτικά μόνος του, απέναντι στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές του πλανήτη, όπως η Αγγλία, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Είναι ενδεικτικό, ότι από το 1956 όταν και θεσμοθετήθηκε η «Χρυσή Μπάλα», όλοι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές που αγωνίσθηκαν στα γήπεδα της «γηραιάς ηπείρου», κατάφεραν να «πάρουν» στην χώρα τους το συγκεκριμένο βραβείο από επτά φορές, ενώ ο Μέσι το έκανε οκτώ φορές μόνος του!

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά που χωρίζει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σύγχρονης 15ετίας, με σχολές όπως η αγγλική, η ιταλική και η βραζιλιάνικη, όπως αποδεικνύεται και στον ακόλουθο πίνακα:

Αργεντινή : (1 παίκτης, 8 τρόπαια): Λιονέλ Μέσι (8)

Γαλλία : (5 παίκτες, 7 τρόπαια): Ραϊμόν Κοπά, Μισέλ Πλατινί (3), Ζαν Πιέρ Παπέν, Ζινεντίν Ζιντάν, Καρίμ Μπενζεμά

Γερμανία : (5 παίκτες, 7 τρόπαια): Γκερντ Μίλερ, Φραντς Μπεκενμπάουερ (2), Λόταρ Ματέους, Καρλ Χάϊντς Ρουμενίγκε (2), Ματίας Ζάμερ

Ολλανδία : (3 παίκτες, 7 τρόπαια): Γιόχαν Κρόϊφ (3), Μάρκο Φαν Μπάστεν (3), Ρούουντ Γκούλιτ

Πορτογαλία: (3 παίκτες, 7 τρόπαια): Εουσέμπιο, Λουϊς Φίγκο, Κριστιάνο Ρονάλντο (5)

Αγγλία : (4 παίκτες, 5 τρόπαια): Στάνλεϊ Μάθιους, Μπόμπι Τσάρλτον, Κέβιν Κίγκαν (2), Μάικλ Οουεν

Ιταλία : (5 παίκτες, 5 τρόπαια): Ομάρ Σίβορι, Τζάνι Ριβέρα, Πάολο Ρόσι, Ρομπέρτο Μπάτζο, Φάμπιο Καναβάρο

Βραζιλία : (4 παίκτες, 5 τρόπαια): Ριβάλντο, Ρονάλντο (2), Ροναλντίνιο, Κακά

Ισπανία : (2 παίκτες, 3 τρόπαια): Αλφρέδο Ντι Στέφανο (2), Λουίς Σουάρεθ

Σοβ.Ενωση : (3 παίκτες, 3 τρόπαια): Λεβ Γιασίν, Ολεγκ Μπλαχίν, Ιγκόρ Μπελάνοφ

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα:

1956 Στάνλεϊ Μάθιους Αγγλία Μπλάκπουλ

1957 Αλφρέδο Ντι Στέφανο Ισπανία/Αργεντινή Ρεάλ Μαδρίτης

1958 Ραϊμόν Κοπά Γαλλία Ρεάλ Μαδρίτης

1959 Αλφρέδο Ντι Στέφανο Ισπανία/Αργεντινή Ρεάλ Μαδρίτης

1960 Λουίς Σουάρεθ Ισπανία Μπαρτσελόνα

1961 Ομάρ Σίβορι Ιταλία/Αργεντινή Γιουβέντους

1962 Γιόζεφ Μάζοπουστ Τσεχοσλοβακία Ντούκλα Πράγας

1963 Λεβ Γιασίν Σοβιετική Ένωση Ντινάμο Μόσχας

1964 Ντένις Λόου Σκωτία Μάντσεστερ Γιουν.

1965 Εουσέμπιο Πορτογαλία Μπενφίκα

1966 Μπόμπι Τσάρλτον Αγγλία Μάντσεστερ Γιουν.

1967 Φλόριαν Άλμπερτ Ουγγαρία Φερεντσβάρος

1968 Τζορτζ Μπεστ Βόρειος Ιρλανδία Μάντσεστερ Γιουν.

1969 Τζάνι Ριβέρα Ιταλία Μίλαν

1970 Γκερντ Μίλερ Δυτική Γερμανία Μπάγερν

1971 Γιόχαν Κρόιφ Ολλανδία Άγιαξ

1972 Φραντς Μπεκενμπάουερ Δυτική Γερμανία Μπάγερν

1973 Γιόχαν Κρόιφ Ολλανδία Άγιαξ/Μπαρτσελόνα

1974 Γιόχαν Κρόιφ Ολλανδία Μπαρτσελόνα

1975 Όλεγκ Μπλαχίν Σοβιετική Ένωση Ντινάμο Κιέβου

1976 Φραντς Μπεκενμπάουερ Δυτική Γερμανία Μπάγερν

1977 Άλαν Σίμονσεν Δανία Γκλάντμπαχ

1978 Κέβιν Κίγκαν Αγγλία Αμβούργο

1979 Κέβιν Κίγκαν Αγγλία Αμβούργο

1980 Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε Γερμανία Μπάγερν

1981 Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε Γερμανία Μπάγερν

1982 Πάολο Ρόσι Ιταλία Γιουβέντους

1983 Μισέλ Πλατινί Γαλλία Γιουβέντους

1984 Μισέλ Πλατινί Γαλλία Γιουβέντους

1985 Μισέλ Πλατινί Γαλλία Γιουβέντους

1986 Ιγκόρ Μπελάνοφ Σοβιετική Ένωση Ντινάμο Κιέβου

1987 Ρουντ Γκούλιτ Ολλανδία Αϊντχόφεν/Μίλαν

1988 Μάρκο Φαν Μπάστεν Ολλανδία Μίλαν

1989 Μάρκο Φαν Μπάστεν Ολλανδία Μίλαν

1990 Λόταρ Ματέους Γερμανία Ίντερ

1991 Ζαν-Πιερ Παπέν Γαλλία Μαρσέιγ

1992 Μάρκο Φαν Μπάστεν Ολλανδία Μίλαν

1993 Ρομπέρτο Μπάτζο Ιταλία Γιουβέντους

1994 Χρίστο Στόιτσκοφ Βουλγαρία Μπαρτσελόνα

1995 Ζορζ Γουεά Λιβερία Παρί/Μίλαν

1996 Ματίας Ζάμερ Γερμανία Ντόρτμουντ

1997 Ρονάλντο Βραζιλία Μπαρτσελόνα/Ίντερ

1998 Ζινεντίν Ζιντάν Γαλλία Γιουβέντους

1999 Ριβάλντο Βραζιλία Μπαρτσελόνα

2000 Λουίς Φίγκο Πορτογαλία Μπαρτσελόνα/Ρεάλ

2001 Μάικλ Όουεν Αγγλία Λίβερπουλ

2002 Ρονάλντο Βραζιλία Ρεάλ Μαδρίτης

2003 Πάβελ Νέντβεντ Τσεχία Γιουβέντους

2004 Αντρέι Σεβτσένκο Ουκρανία Μίλαν

2005 Ροναλντίνιο Βραζιλία Μπαρτσελόνα

2006 Φάμπιο Καναβάρο Ιταλία Γιουβέντους/Ρεάλ

2007 Κακά Βραζιλία Μίλαν

2008 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία Μάντσεστερ Γιουν.

2009 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπαρτσελόνα

2010 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπαρτσελόνα

2011 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπαρτσελόνα

2012 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπαρτσελόνα

2013 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία Ρεάλ Μαδρίτης

2014 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία Ρεάλ Μαδρίτης

2015 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπαρτσελόνα

2016 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία Ρεάλ Μαδρίτης

2017 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία Ρεάλ Μαδρίτης

2018 Λούκα Μόντριτς Κροατία Ρεάλ Μαδρίτης

2019 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπαρτσελόνα

2020 Δεν έγινε απονομή, λόγω της πανδημίας της Covid-19

2021 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπαρτσελόνα

2022 Καρίμ Μπενζεμά Γαλλία Ρεάλ Μαδρίτης

2023 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Παρί ΣΖ/Ιντερ Μαϊάμι