Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες και μπουκάλια στα ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλη μία νύχτα επεισοδίων στα Εξάρχεια. Νέες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

-

(εικόνα αρχείου)

Δύο επιθέσεις με πέτρες και μπουκάλια από ομάδα αγνώστων εναντίον διμοιριών των ΜΑΤ σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια.

Η πρώτη επίθεση σε βάρος των αστυνομικών έγινε λίγο πριν τις 11 την νύχτα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε λίγη ώρα αργότερα και πάλι με πέτρες και μπουκάλια, αυτή την φορά, εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές και όπως έγινε γνωστό δεν έγιναν προσαγωγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκυλιά στα τούνελ κυνηγούν ένοπλους της Χαμάς (βίντεο)

Σκέρτσος στον ΑΝΤ1: η φοροδιαφυγή, το νέο νομοσχέδιο και η ακρίβεια (βίντεο)

Αστρονομία: Έλληνες “κυνηγοί” ηλιακών εκλείψεων περιγράφουν τα συναρπαστικά ταξίδια τους