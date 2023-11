Αθλητικά

Η Μυρτώ στον αγώνα Κηφισιά - ΑΕΚ (βίντεο)

Την αναμέτρηση της αγαπημένης της ομάδας κόντρα στην Κηφισιά, παρακολούθησε η Μυρτώ.

Στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας, της ΑΕΚ, βρέθηκε η Μυρτώ Παπαδομιχελάκη, στην Καισαριανή και η οικοδέσποινα Κηφισιά την φιλοξένησε στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος».

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου των βορείων προαστίων, Χρήστος Πρίτσας της χάρισε μια φανέλα και δεσμεύτηκε πως η οικογένεια της Κηφισιάς θα είναι δίπλα της.

Η Μυρτώ στις 22 Ιουλίου του 2012, δέχθηκε άγρια επίθεση και βιασμό από έναν άνδρα Πακιστανικής καταγωγής σε παραλία της Πάρου και έκτοτε παραμένει καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι με αναπηρία 100%.

H ανάρτηση της Κηφισιάς

«Η οικογένεια της Κηφισιάς και ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Χρήστος Πρίτσας, έχουν την τιμή να φιλοξενούν απόψε μια ηρωίδα: τη Μυρτώ Παπαδομιχελάκη. Εδώ και δέκα χρόνια, η Μυρτώ μάς αποδεικνύει καθημερινά πως είναι μια πραγματική πολεμίστρια. Αποτελεί παράδειγμα για όλους, καθώς όχι μόνο δεν πτοήθηκε από τις δυσκολίες, αλλά μάχεται καθημερινά. Μαζί της, η μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσιου, που την στηρίζει πάντα και παντού.

Ο κ. Πρίτσας αναλογιζόμενος το σπουδαίο μήνυμα που στέλνει η Μυρτώ, την στηρίζει έμπρακτα και δεσμεύεται πως η οικογένεια της Κηφισιάς θα είναι δίπλα της, στον αγώνα που δίνει καθημερινά.

Μαζί του, η κ. Ελένη Ντελιφιλιππίδη, εκπρόσωπος της εταιρείας Elite Strom, η οποία -πιστή στο κοινωνικό της έργο- θα παρέχει τη Μυρτώ ειδικό ανατομικό εξοπλισμό».





