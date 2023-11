Πολιτισμός

Φλοίσβος: Εντυπωσιακές εικόνες από τις αεροπορική επιδείξη της Πολεμικής Αεροπορίας

H επίδειξη πραγματοποιήθηκε για την γιορτή του προστάτη της ΠΑ Αρχαγγέλου Μιχαήλ παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια

Εντυπωσιακή ήταν η αεροπορική επίδειξη για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχαγγέλλου Μιχαήλ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Φλοίσβο.

Συμμετείχαν ελικόπτερα και αεροσκάφη όλων των τύπων της Πολεμικής Αεροπορίας, των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», T-6A «Δαίδαλος», καθώς και του επετειακού αεροσκάφους Spitfire.

Επιβλητικά μαχητικά αεροσκάφη «έσκισαν» τον ουρανό πάνω από τον Φλοίσβο κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους.

Δείτε εντυπωσιακά πλάνα από τις πτήσεις:

Δένδιας: Οι Έλληνες μπορούν να είναι βέβαιοι για την αποτελεσματική υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας

«Παρακολουθήσαμε σήμερα τις εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις από τις ομάδες "Ζεύς" και "Δαίδαλος" της Πολεμικής μας Αεροπορίας, όπως και από χειριστές όλων των τύπων των αεροσκαφών της, στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου». Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι βέβαιοι για την αποτελεσματική υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας μας και στον αέρα, βλέποντας ακόμη και ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων των Ιπταμένων μας» πρόσθεσε.

«Τους είμαστε ευγνώμονες, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

