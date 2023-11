Καιρός

Καιρός: Αίθριος με λίγες βροχές τη Δευτέρα

Σε ποιες λίγες πειροχές τις χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής έντασης και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τη γενική πρόγνωση καιρού Ελλάδας της ΕΜΥ, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά στα νότια τους 27 βαθμούς Κελσίου.



Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θεμρορασία θα κυμανθείαπό 15 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, θα δούμε καιρό γενικά άιθριο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες πιθανό να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θαπνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 μ3 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία ο καιρός θα εκδηλωθεί σχετικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο, τα Νησιά του Ιονίου, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός αναμένεται να περιλαμβάνει πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη περιμένουμε καιρό γενικά αίθριο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 27βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023 προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά όπου ενδέχεται να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στα υπόλοιπα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 22 με 24 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

